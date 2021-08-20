Найбільший живий герб України: вінницькі фермери здивували "дизайном" поля і встановили рекорд

Герб на полі Вінниччини / Скріншот

Рекорд у Вінницькій області - місцеві фермери створили найбільший герб України прямо на гірчичному полі. Його ширина - понад 500 метрів, а довжина - більше кілометра.

Як пише ТСН, тризуб був створений за допомогою комбайна. Його обмолотили на полі села Серединка.

Зазначається, що фермери присвятили свою роботу 30-й річниці Незалежності України. Тому також, аграрії створили на полі цифру 30.

Представники Національного реєстру рекордів спочатку виміряли герб за допомогою дрона, а потім вручну.

"Це український національний рекорд. З гербом дуже багато рекордів - з квітів робили і навіть з пластикових кришечок, їх багато щорічно, і вони актуальні", - відзначили в Національному реєстрі рекордів.

"Приблизно на перше вересня гірчиця буде золотистою і герб зацвіте жовтим кольором", - підсумували фермери.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині фермери виростили спеціальні яблука з тризубом. Яблука з національним символом виростили фермери Вінницької області. Логотипи наносили за допомогою наклейок. Плоди дозрівали на сонці, а під спеціальними наклейками залишається малюнок.