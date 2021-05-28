Санкції проти Білорусі: у Зеленського пояснили, до чого готуватися

Україна закриває небо для літаків з Білорусі / Facebook / belavia

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рішення Києва закрити небо для білоруських літаків.

В інтерв'ю каналу Україна 24 він нагадав про те, що Україна однією з перших прийняла рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю.

"Концепція санкцій або не санкцій, а тих обмежень, які ми наклали на Білорусь, вона чітка і зрозуміла", - говорить радник глави ОП.

Він пояснив, що Україна також буде закривати для своїх літаків повітряний простір Білорусі. Крім того, за його словами, заборона торкнеться також білоруських літаків у повітряному просторі України.

"Це питання логістики. Всі звикли, що зробили пас - і все, через кілька хвилин вже, відповідно, ідеально, структуровано. А життя не таке. Життя - це кілька десятків або сотень питань логістичного плану, які треба вирішити, в тому числі і юридично. Якщо ми хочемо закрити простір-повинні це вирішити в юридичних конотаціях", - додав Подоляк.

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Нагадаэмо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.

Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.

Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську: