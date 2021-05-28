Санкції проти Білорусі: у Зеленського пояснили, до чого готуватися

Україна закриє для своїх літаків повітряний простір Білорусі, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рішення Києва закрити небо для білоруських літаків.
В інтерв'ю каналу Україна 24 він нагадав про те, що Україна однією з перших прийняла рішення про зупинку авіасполучення з Білоруссю.
"Концепція санкцій або не санкцій, а тих обмежень, які ми наклали на Білорусь, вона чітка і зрозуміла", - говорить радник глави ОП.
Він пояснив, що Україна також буде закривати для своїх літаків повітряний простір Білорусі. Крім того, за його словами, заборона торкнеться також білоруських літаків у повітряному просторі України.
"Це питання логістики. Всі звикли, що зробили пас - і все, через кілька хвилин вже, відповідно, ідеально, структуровано. А життя не таке. Життя - це кілька десятків або сотень питань логістичного плану, які треба вирішити, в тому числі і юридично. Якщо ми хочемо закрити простір-повинні це вирішити в юридичних конотаціях", - додав Подоляк.
читайте такожБензиновий удар Мінська: у Києві пояснили обмеження імпорту білоруського палива
Нагадаэмо, Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. Кабінет Міністрів України заборонив польоти над повітряним простором Білорусі. Таке рішення прийнято через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair.
Посольство Білорусі направило в МЗС України офіційну ноту з приводу припинення Києвом авіасполучення з Мінськом. Білоруси стверджують, що інцидент з літаком Ryanair не має нічого спільного з Українською державою і називають таке рішення абсурдним.
Екстрена посадка літака Ryanair в Мінську:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився Опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Він був затриманий білоруськими силовиками.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
- 26 травня Польща закрила своє небо для білоруських літаків. Рада міністрів прийняла заборону на входження в повітряний простір Польщі літаків, використовуваних перевізниками з Білорусі.