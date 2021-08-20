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Санкції проти окупантів: в Україні схвалили новий удар по РФ через Крим

20 серпня 2021, 10:16

Нові санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

Росія, санкції
В Україні готують нові санкції проти РФ

В Україні запропонували ввести два пакети санкцій проти суддів Російської Федерації та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Криму.

"Першим розпорядженням уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб - суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ (Православної церкви України) в Криму. Зокрема, незаконне відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги в місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади", - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Другим розпорядженням Кабмін пропонує РНБО застосувати санкції до 52 фізичних осіб - керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, які мають безпосереднє відношення до організації функціонування окупаційної системи судочинства та протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території українського півострова.

Санкції проти кримських окупантів: що відомо

Зазначається, що ведення санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення у них майна на території України, заблокує можливість їх використання, унеможливить виведення капіталів за межі України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо або побічно ними контролюються або діють в їх інтересах.

У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно проінформує про це компетентні органи ЄС, США, Канади, а також інших міжнародних партнерів, з метою розгляду ними питання про введення аналогічних санкцій.

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Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

читайте такожУ Мінкульті пояснили, навіщо Зеленський ввів санкції проти росіян з Росії

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не повинна дискредитувати Раду національної безпеки і оборони шляхом запуску санкцій проти окупаційних адміністрацій Криму, оскільки такі обмеження не працюють. З цього питання слід вести переговори із Заходом, який реально може ввести ефективні санкції проти російських чиновників і пов'язаного з ними майна, вважає президент.

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