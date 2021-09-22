Санвузол тільки для працівників метрополітену: чоловікові довелося справляти нужду прямо на станції

У київському метро доступ до санвузла є тільки у працівників підземки / скріншот "Київ Оперативний"

У метро Києва чоловік справив нужду прямо на станції "Льва Толстого". Імпровізований туалет він влаштував прямо під стінкою.

Як повідомили в Telegram-каналі "Київ Оперативний", у столиці доступ до санвузла є тільки у працівників метрополітену, але не для пасажирів. У підземці кажуть, що це зроблено, щоб в туалет не підклали вибуховий пристрій.

"Може вищесказане виправдати людей, які справляють нужду прямо в багатолюдному переході?"- поцікавилися у підписі до відео.

Раніше ми повідомляли, що харків'яни обурені тим, що перехожі перетворюють їх під'їзди в туалети. Люди справляють нужду прямо на сходових майданчиках, не боячись камер відеоспостереження, які встановили втомлені від неприємного видовища і запаху мешканці.

Нагадаємо, нещодавно через зливи в одному з київських громадських туалетів заблокованими виявилися троє людей. На місце події прибули співробітники Служби порятунку " КАРС "і оперативно звільнили" заручників " проливного дощу, який дістався і до вбиральні.