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Збив 11-річну дівчинку на переході та втік: у Миколаєві 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП

18 вересня 2021, 14:05
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Хлопець взяв у свого батька машину, щоби покататися з друзями. Він не впорався з керуванням і збив дитину. Вся компанія просто поїхала з місця аварії.

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У Миколаєві сталася смертельна ДТП / Фото mk.npu.gov.ua

У Миколаєві неповнолітній хлопець за кермом автомобіля Таврія Славута збив 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. 15-річний водій не зупинився, щоби допомогти постраждалій, і зник з місця події. Дитина померла від отриманих травм у кареті швидкої допомоги.

Смертельна ДТП сталася ввечері в п'ятницю, 17 вересня, на вулиці Степовій. Очевидці події запам'ятали прикмети автомобіля, на розшук авто було кинуто всі сили поліції - шукали авто світло-зеленого кольору, передає пресслужба поліції Миколаївської області.

Пошуки завершилися після того, як в поліцію подзвонив батько неповнолітнього водія та повідомив, що ДТП скоїв його син. Як пише місцеве видання Новини N з посиланням на джерело, винуватець події взяв у свого батька машину, щоби покататися з друзями. Він не впорався з керуванням і збив дитину. Потім вся компанія просто поїхала з місця аварії.

За даними поліції, в авто були три людини. За кермом Славути, за попередніми даними, перебував 15-річний підліток.

читайте такожНа Львівщині батько на смерть збив на авто свою дворічну донькуЗа фактом смертельної аварії порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Поліція з'ясовує обставини та проводить експертизи.

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Як повідомляв Главред, в місті Кілія Одеської області 15-річний хлопець на мопеді збив 7-річну дівчинку. Вона перетинала дорогу на пішохідному переході. Внаслідок ДТП дівчинка знепритомніла, а згодом – впала в кому.

За словами очевидців, дитина спокійно переходила дорогу, коли мопед, яким керував 15-річний місцевий житель, наїхав на неї на великій швидкості.

На Херсонщині під колесами мікроавтобуса загинули мати з 9-річною донькою. 33-річний водій вантажного мікроавтобуса "Рено Трафік" наїхав на жінку і дівчинку, які вибігли на проїжджу частину в недозволеному місці.

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ДТП поліція новини Миколаєва
Зараз ви переглядаєте новину «Збив 11-річну дівчинку на переході та втік: у Миколаєві 15-річний підліток влаштував смертельну ДТП». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
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