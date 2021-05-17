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Збив дітей "в драбадан" п'яний: ЗМІ дізналися подробиці смертельної ДТП на Луганщині

17 травня 2021, 19:19

ДТП на Луганщині сталося після того, як водія прогнали з кафе, дізналися журналісти.

На Луганщині підлітків збив дуже п'яний чоловік, з'ясували журналісти
У Луганській області підлітків збив дуже п'яний чоловік, з'ясували журналісти / Поліція Луганщини

У селі Містки Луганської області дітей на іномарці збив 33-річний житель Сєвєродонецька Руслан Б. Чоловік приїхав у Містки, щоб посидіти в кафе й там затіяв сварку з місцевими хлопцями. Місцеві прогнали заїжджого із закладу, і він, на емоціях і добряче "вгашений", мчав вулицею, якою йшли діти.

Водій збив дітей та помчав далі, проте потім повернувся на місце аварії, пише Obozrevatel з посиланням на слова місцевої мешканки.

За словами очевидців, чоловік стверджував, що не бачив дітей, тому й не гальмував.

Голова Сватівської об'єднаної територіальної громади Віта Сліпець поділилася, що у водія у крові знайшли 1,33 проміле алкоголю (допустимий вміст – 0,2 проміле).

Староста Роман Абламієв поділився, то Руслан Б. родом із сусіднього села – Кругле, там живе його мати, і він нібито їхав до неї. Ходять чутки, що водій їхав у Кругле до рідних на позиченій машині.

Жертвою ДТП став 14-річний Тимофій Б. Сліпець говорила, що хлопець помер на місці аварії буквально на руках в одного з очевидців.читайте такожМасштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв

На Луганщині дітей збив дуже п'яний чоловік, дізналися журналісти
У Луганській області дітей збив дуже п'яний чоловік, дізналися журналісти / Поліція Луганщини

Хлопець навчався в гімназії. Директор навчального закладу Наталія Дружкіна сказала, що він був їхнім "сонечком".

Загиблого поховали у селі Містки 16 травня.

Нагадаємо, 14 травня пізно ввечері у селі Містки п'яний чоловік за кермом авто Renault Megane збив чотирьох підлітків – двох 14-річних хлопців та двох дівчаток у віці 13 та 15 років. Один з хлопців помер. Пізніше з'явилася інформація, що підлітки йшли узбіччям.

Водія іномарки затримали правоохоронці.

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