Збив дітей "в драбадан" п'яний: ЗМІ дізналися подробиці смертельної ДТП на Луганщині

ДТП на Луганщині сталося після того, як водія прогнали з кафе, дізналися журналісти.
У селі Містки Луганської області дітей на іномарці збив 33-річний житель Сєвєродонецька Руслан Б. Чоловік приїхав у Містки, щоб посидіти в кафе й там затіяв сварку з місцевими хлопцями. Місцеві прогнали заїжджого із закладу, і він, на емоціях і добряче "вгашений", мчав вулицею, якою йшли діти.
Водій збив дітей та помчав далі, проте потім повернувся на місце аварії, пише Obozrevatel з посиланням на слова місцевої мешканки.
За словами очевидців, чоловік стверджував, що не бачив дітей, тому й не гальмував.
Голова Сватівської об'єднаної територіальної громади Віта Сліпець поділилася, що у водія у крові знайшли 1,33 проміле алкоголю (допустимий вміст – 0,2 проміле).
Староста Роман Абламієв поділився, то Руслан Б. родом із сусіднього села – Кругле, там живе його мати, і він нібито їхав до неї. Ходять чутки, що водій їхав у Кругле до рідних на позиченій машині.
Жертвою ДТП став 14-річний Тимофій Б. Сліпець говорила, що хлопець помер на місці аварії буквально на руках в одного з очевидців.читайте такожМасштабна вогняна ДТП: на Хмельниччині зіткнулися три авто, багато жертв
Хлопець навчався в гімназії. Директор навчального закладу Наталія Дружкіна сказала, що він був їхнім "сонечком".
Загиблого поховали у селі Містки 16 травня.
Нагадаємо, 14 травня пізно ввечері у селі Містки п'яний чоловік за кермом авто Renault Megane збив чотирьох підлітків – двох 14-річних хлопців та двох дівчаток у віці 13 та 15 років. Один з хлопців помер. Пізніше з'явилася інформація, що підлітки йшли узбіччям.
Водія іномарки затримали правоохоронці.