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Збив на смерть 10-річну дівчинку: у Києві суд більше 3 років не може винести вирок підозрюваному

11 жовтня 2021, 19:05

Підозрюваний у смертельній аварії Кирило Островський у жовтні вийшов із СІЗО – суддя була у відпустці і не встигла обрати йому запобіжний захід.

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Островський перебуватиме під вартою до 9 грудня 2021 року / УНІАН

Печерський райсуд міста Києва у понеділок, 11 жовтня, обрав новий запобіжний захід Кирилу Островському - водієві автомобіля марки Hummer, який у 2018 році збив на смерть 10-річну дівчинку і зник з місця злочину. Згідно з рішенням суду, він перебуватиме під вартою до 9 грудня 2021 року. Вирок у резонансній справі не можуть винести вже більше 3 років.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 11 жовтня Печерський районний суд міста Києва застосував до Кирила Островського, який на автомобілі Hummer у 2018 році збив на смерть 10-річну дівчинку і втік від поліції, новий забопіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 9 грудня 2021 року.

Відомо, що підозрюваний у смертельній аварії у Києві Кирило Островський на початку жовтня вийшов зі слідчого ізолятора. Суддя була у відпустці і не встигла обрати йому запобіжний захід у встановлені законом терміни. Також цьому сприяли дії адвокатів Островського.

Резонансна ДТП у центрі Києва у 2018 році

25 липня 2018 року Кирило Островський, 1995 року народження, колишній боксер, власник і керівник фірми Fit & Sweet, збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході на бульварі Лесі Українки. Дівчинка і її мати переходили дорогу на зелене світло. На своєму автомобілі Hummer він рухався ще декілька десятків метрів, намагаючись сховатися від поліції. Чинив опір під час затримання і відмовився здавати тест на наявність в крові алкогольних і наркотичних речовин.

Постраждала дівчинка від отриманих травм загинула в машині швидкої допомоги.

Островському з 2018 року кожні 2 місяці продовжували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Однак за 3 роки вирок йому так і не винесли.

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