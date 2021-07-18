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СБУ готова вручити підозру главі Міноборони РФ Шойгу: його чекають у Маріуполі 20 липня

18 липня 2021, 13:03

Україна готується оголосити Шойгу в міжнародний розшук.

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Шойгу підозрюють у створенні незаконних збройних формувань в Україні / УНІАН

Служба безпеки України викликала міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Маріуполя для вручення підозри за статтею 260 Кримінального кодексу про створення воєнізованих збройних формувань, заборонених українським законодавством. Вказується, що у разі даного провадження діяльність підозрюваного призвела до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

На сайті СБУ в розділі повістки вказано, що на Шойгу чекають у Маріуполі 20 липня для вручення підозри за статтею 260 ККУ про створення незаконних збройних формувань на території України. Якщо провина міністра буде доведена, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Стаття може припускати конфіскацію майна.

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Крім того, у Маріуполі мають намір не тільки вручити підозру Шойгу, а й провести низку процесуальних дій. Якщо він не приїде 20 липня, то Київ може оголосити російського чиновника в міжнародний розшук.читайте такожСБУ повідомила про підозру заступнику Шойгу за військові злочини на Донбасі

Якщо підозру вручити все ж таки вдасться, а російський міністр не з'являтиметься в суді, може бути застосовано примусовий привід і фінансові стягнення.

Справа Сергія Шойгу

Нагадаємо, у 2014 році глава МВС Арсен Аваков заявляв, що кримінальні справи щодо міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а також лідерів бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна та Ігоря Безлера за звинуваченням у фінансуванні тероризму, можуть бути розглянуті заочно. Якщо суд прийме відповідне рішення, Україна оголосить вищевказаних осіб у міжнародний розшук.

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Згідно з даними слідства, в період з лютого по березень 2014 року Шойгу командував Південним військовим округом Збройних сил РФ і організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил України. Вважається, що даний військовий підрозділ потенціально міг дати відсіч російській збройній агресії.

У травні 2021 року Офіс генпрокурора України повідомив Шойгу про підозру в пособництві блокади військової частини ВМСУ під час захоплення росіянами Кримського півострова.

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