СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія" / ssu.gov.ua

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Вони можуть бути причетними до поширення агітаційних матеріалів, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України.

Як повідомляє пресслужба СБУ, обшуки проводилися за місцем проживання двох фігурантів справи: у Києві та в Бучанському районі (Київська область). Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні термінали, печатку "Партії Шарія" та банківські картки.

Крім того, проведено обшуки у друкарні, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру, повідомили в СБУ.

СБУ провела обшуки у засновників організації "Партія Шарія " / ssu.gov.ua

У межах кримінального провадження за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

читайте такожСуд дав добро на затримання ШаріяРаніше йшлося про те, що Анатолія Шарія, підозрюваного в Україні у скоєнні державної зради, 25 лютого було оголошено в розшук.

16 лютого Шарію оголосили про підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян. За твердженнями слідчих, скандальний блогер, який проживає в Іспанії, діяв проти національної безпеки України в інформаційній сфері.

Трохи згодом стало відомо, що Офіс генпрокурора готує документи на екстрадицію Шарія з Іспанії, а також оголошення його в розшук за лінією Інтерполу.

2 червня Печерський суд Києва наклав арешт на майно блогера Анатолія Шарія в Іспанії, Люксембурзі, Канаді та Росії.