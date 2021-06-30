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СБУ зняла з поїзда легендарного антимайданівця топазу, який кликав війська Путіна в Україну

30 червня 2021, 16:52

Адвокат Топаза Олександр Шадрін дав пояснення, що його клієнта затримали 29 червня за постановою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід.

Крамської
Гнат "Топаз" Кромський / УНІАН

У Харкові зняли з поїзда скандального учасника Антимайдану 2014 року - Гната Кромського на прізвисько "Топаз". Наступного дня його примусово доставили до суду. Про це він сам повідомив у Facebook.

"І знову мене затримала СБУ, для доставки в суд примусово. Зняли мене з поїзда, на якому мав приїхати до Києва на засідання суду", - написав Кромський.

Адвокат Кромського Олександр Шадрін у коментарі для порталу "Depo.Харків"пояснив, що його клієнта затримали 29 червня за постановою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід. У цьому суді слухається кримінальне провадження за обвинуваченням Кромського за статтею 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

"Так, це Дарницький суд Києва, Суддя Скупа, справа за статтею 146. З майданівських питань у Києві. У нього має бути вранці засідання в Ленінському райсуді Харкова і в цей же день Дарницький суд призначив йому засідання в другій половині дня. При цьому виклав інформацію, що він нібито двічі його раніше викликав, виніс ухвалу про привід. І ось ми бачимо виконання цієї постанови", - сказав юрист.

Зі слів адвоката, затриманий провів ніч в авто і зараз очікує засідання Дарницького райсуду столиці. Юрист також сказав, що паралельно з Києвом у Харкові стосовно Кромського розглядається справа за статтею "хуліганство".

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Нагадаємо, що Гнат "Топаз" Кромський в лютому 2014 року був відомим діячем в таборі Антимайдану в Маріїнському парку Києва. Став широко відомий після випадку побиття журналіста Сергія рульова. Той тоді кричав: "Топаз, дай команду!".

Після Кромської брав участь у силових захопленнях Харківської облдержадміністрації і був активістом Харківського Антимайдану. Брав безпосередню участь у побиття євромайданівців 1 березня. Записував відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна і просив того ввести російські війська в Україну.

У січні 2018 року в Харкові суд засудив Гната Кромського до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Однак пізніше Кромський вийшов на свободу за "законом Савченко".

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