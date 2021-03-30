В Україні викрили ботоферму, яка працювала на РФ і очорняла вакцинацію

СБУ заблокувала роботу мережі ботоферм / пресслужба СБУ

Служба безпеки України заблокувала роботу мережі ботоферм, яка забезпечувала поширення постів, що дискредитують вакцинацію і підтримують терористичні організації "Л/ДНР".

"Оперативники спецслужби встановили, що незаконну схему організували четверо мешканців Хмельницького. Вони розмістили обладнання в орендованому приміщенні торгового центру та за місцем проживання. Спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення та просування фейкових акаунтів у соціальних мережах для поширення неправдивої інформації серед населення", - повідомляє пресцентр СБУ.

В СБУ додали, що для протиправної діяльності організатори схеми використовували сім-карти українських операторів мобільного зв'язку.

Також частину обладнання зловмисники використовували для заробітку на незаконній маршрутизації міжнародного телекомунікаційного трафіку.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили:

комп'ютерну техніку з встановленим спеціалізованим програмним обладнанням,

Gsm sms banking,

sim bank,

GoIP шлюзи, а також кілька сотень сім-карт.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України, проводиться досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності.

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