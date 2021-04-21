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СБУ затримала автобуси з тітушками, які готували заворушення

21 квітня 2021, 12:50

В СБУ кажуть, що тітушок направили до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті.

Титушки
СБУ затримало автобуси з тітушками, які готували заворушення / СБУ

В ході антитерористичних навчань на Харківщині співробітники СБУ припинили спробу декількох груп "тітушок" (в цілому понад шістдесяти чоловік) проникнути на територію регіону. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook спікер регіонального управління спецслужби Владислав Абдула.

"Автобуси з "тітушками" були затримані на під'їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра і Полтави. Всі ці особи є жителями інших регіонів України і не мають ніякого відношення до Харківської області", - сказав він.

В СБУ стверджують, що такі групи були направлені до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України для проведення протестних акцій у місті. Крім того, нібито тітушки повинні були провокувати громадське невдоволення і масових протиправних дій під час проведення чергової сесії міськради в середу, 21 квітня.

"Зазначені акції мали на меті дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну керівництву Росії "картинку" для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України. Правоохоронці Харківської області, використовуючи всі передбачені законом кошти, припиняють можливі протиправні дії. Координаційна група Антитерористичного центру відстежує можливі спроби радикальних угруповань зловживати правом громадян на проведення масових заходів, метою яких є провокування заворушень та інших дій антигромадської спрямованості", ‒ підсумував Абдула.

читайте такожНа базі у "тітушок" Ківи поліція знайшла купу зброї і гранат

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • У лютому 2021 року представники Національного Корпусу влаштували біля будинку №3 в Києві акцію протесту. Вони стверджували, що в будівлі знаходиться база тітушок партії Опозиційна платформа - за життя, яких нібито привезли для дестабілізації ситуації в Україні.
  • Між представниками Нацкорпусу та учасниками організації Патріоти за життя швидко почалася словесна перепалка з подальшим киданням димовими шашками та камінням.
  • Потім на місце події прибула поліція ітітушок ОПЗЖ почали затримувати.
  • Сам Ілля Ківа заявляв, що в будівлі учасники організації Патріоти за життя готувалися чемпіонату України з боксу.
  • Поліція пізніше вилучили безліч одиниць зброї й гранат поліцейськими під час обшуку в будівлі.
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