СБУ затримала за підозрою в держзраді чиновника РНБО часів Порошенка

Спецназ СБУ / УНІАН

Служба безпеки України (СБУ) запідозрила колишнього співробітника Ради національної безпеки і оборони (РНБО) в тому, що він передавав іноземним спецслужбам секретну інформацію. Про це повідомили представники прес-служби відомства.

За даними силовиків, справа розслідується за статтею про державну зраду. Ім'я та посада чиновника не називаються. Однак, як стверджує джерело видання, мова йде про непублічну особу, яка раніше працювала в адміністрації колишнього президента Петра Порошенка і потрапила під спостереження спецслужб в 2016-2017 роках.

Зазначається, що неназваний співробітник РНБО мав другий рівень допуску до державної таємниці, що дозволяло йому працювати з документами під грифом "таємно" і "цілком таємно". У його сферу діяльності входив аналіз економічної, внутрішньополітичної інформації, а також співпраці з Європейським Союзом, Китаєм і Росією.

Чиновнику може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Суд помістив його під цілодобовий домашній арешт, справа розглядається в закритому від громадськості та преси режимі. На користь якої іноземної держави працював підозрюваний, також не повідомляється.

Як повідомляє портал Обозреватель, цим чиновником Ради національної безпеки і оборони (РНБО) є якийсь Леонід Пирожков.

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Нагадаємо, раніше, у квітні 2020 року, контррозвідники Служби безпеки України викрили та затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова.

Його підозрюють у державній зраді і в плануванні вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

Як свідчать матеріали справи, Шайтанів, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій А, перебував на агентурної зв'язку під псевдонім Бобир у полковника ФСБ Ігоря Єгорова з Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ - підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.