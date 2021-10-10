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Рахунок піде на тижні: експерт розповів про повну безпорадність України перед пандемією COVID-19

10 жовтня 2021, 04:22

Якщо в Україні з'явиться варіант COVID-19, який почне вбивати людей з летальністю 30%, то у нас його не виявлять, поки його не побачать де-небудь в Британії.

Арістов
Вадим Арістов / Фото УНІАН

Завжди є певний ризик того, що коронавірус і далі мутуватиме так, що підвищиться рівень летальності й збережеться вкрай високий ступінь заразності. У цьому випадку рахунок піде на тижні. Країни, які мають власне виробництво вакцин, зможуть створити певну обмежену кількість вакцин, а всі інші опиняться в дуже ризикованому становищі. Таку думку під час чату на Главреді озвучив інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов.

"І немає такого закону природи, який би говорив, що людський вид обов'язково повинен вижити в еволюції", - зазначив він.

Арістов нагадав, що в компанії Pfizer говорили, що за сто днів можуть випустити будь-яку нову вакцину.

"Однак з появи британського варіанту коронавірусу вже минуло дев'ять місяців, але щось не видно, щоби почалися навіть випробування нової вакцини на людях. Тут питання грошей, політики і загальної дисфункції надурядових структур", - пояснив інфекціоніст.

При цьому він акцентував увагу на тому, наскільки Україна відстає в плані боротьби з пандемією коронавірусу.

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"В Україні почали будувати міські інсталяції з комунікації вакцинації та запускати цілеспрямовану пропаганду вакцинації для людей старшого віку лише у вигляді пілотного проекту в одній області. Ці зрушення почалися лише через рік і дев'ять місяців після початку епідемії. Допуск до закладів за QR-кодами ми лише плануємо. Цифрове відстеження контактів так і не запустили. Все це свідчить про те, наскільки ми спізнюємося. У нас тільки 12% населення вакциновано, та й то із запізненням на десять місяців в порівнянні з розвиненими державами. Те, що у нас так і не почалося власне виробництво вакцини, теж говорить про нашу повну безпорадність", - зазначив інфекціоніст.

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Навіть секвенування варіантів вірусу в Україні лише починається.

"Буквально днями головний санітарний лікар повідомив, що нарешті ми закупили секвенатор. Весь світ ще з минулого літа стоїть на вухах через нові варіанти вірусу, а у нас ще навіть не налагодили систему збору зразків на секвенування і не навчили людей працювати з приладом, який щонйо закупили. Уявляєте, в Інституті молекулярної біології цей прилад був весь цей час! Тепер ми ще поки навчимося працювати з приладом і лише потім будемо секвенувати 400 зразків на місяць, як сказав Кузін. Наприклад, США 20 тисяч зразків за квартал секвенують, а в Британії - ще більше", - сказав Арістов.

Таким чином, за його словами, якщо в Україні з'явиться варіант коронавірусу, який почне вбивати людей з летальністю 30%, то у нас його і не виявлять, поки його не побачать де-небудь в Британії.

"За останні 30 років ми отримали кілька десятків інфекцій, з якими досі ніколи не стикалися. Навіть ВІЛ з'явився в 80-х роках нізвідки. З глобалізацією і глобальним потеплінням все швидше відбуватиметься трансфер інфекцій від тварин до людей, і, як прогнозується, кожні п'ять років буде з'являтися черговий пандемічний вірус. Але роки три точно ми будемо займатися поточною пандемією", - резюмував експерт.
Як повідомляв Главред, ефективність вакцини від коронавірусу залишається високою впродовж п'яти-шести місяців, а далі починає зростати кількість хворих на COVID-19 у групі вакцинованих громадян, заявив Вадим Арістов. Він припустив, що третя бустерна доза вакцини змінить цю картину.

Експерт також додав, що вірус SARS-CoV 2 не є чимось постійним - він мутує. Тому цілком ймовірно, що до Нового року ми отримаємо абсолютно нові цікаві варіанти ковіду, які вимагатимуть винайдення нових вакцин.

Читайте повну версію чату читачів головреда з Вадимом Арістовим тут.

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