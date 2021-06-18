"Складав іспит у навушниках": у київського студента вкрали мільйон гривень

Грабіжники підійшли ззаду і вдарили студента ліктем по голові / Globallookpress.com

У Подільському районі Києва опівдні 17 червня стався кричущий випадок. У студента, який здавав іспит дистанційно, викрали мільйон гривень.

Як пише OBOZREVATEL, до квартири студента по вулиці Стеценка проникли двоє невідомих.

"Хлопець був у навушниках, тому й не почув, як до нього зі спини підібралися злочинці. Один з грабіжників сильно вдарив студента по голові ліктем, від чого той впав на підлогу. Потім жертву зв'язали і розпитували, де лежать гроші", - повідомляє видання, посилаючись на власні джерела.

Потім грабіжники заткнули студенту рот кляпом і обшукали житло, в якому все-таки знайшли заощадження, і зникли.

Хлопець вибрався до парадного входу і покликав на допомогу сусідів, які допомогли йому звільнитися від пластикових "кайданів".

читайте такожДзідзьо побили і пограбували в центрі Києва-з'явилися подробиці розслідуванняНагадаємо, раніше в Києві був затримано уродженця Азербайджану Мамедсою Афрас Куддасар-Огли, якому 28 травня вдалося втекти з-під варти міського суду в Ірпені. Його звинувачують в тому, що він обманював і грабував жінок прямо на побаченнях.

Також на початку травня в Дніпрі 45-річний грабіжник увірвався в приватний будинок і побив 13-річного хлопчика до напівсмерті - так він хотів вибити з дитини зізнання, де батьки ховають цінності.