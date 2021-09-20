Зробив щеплення від COVID: від чого помер 19-річний студент під Києвом

Хлопець помер після вакцинації / ugi.edu.ua

Смерть вакцинованого 19-річного студента Українського гуманітарного інституту сталася не через щеплення.

Як розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет під час відкриття Форуму Всеукраїнського тижня дошкільної освіти Дошкільна освіта України 30, є кілька побічних явищ.

"Ті прикрі випадки, які відбуваються, всі знаємо - облетіли певні мережі повідомлення про хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не в вакцинації. Є кілька побічних явищ, але вакцинації сьогодні наша з вами запорука успішного освітнього процесу", - сказав Шкарлет, передає Укрінформ.

Він закликав освітян звертатися за роз'ясненнями щодо вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та до центру надання консультації Міністерства охорони здоров'я.

Що стало причиною смерті студента після вакцини

19-річний Володимир Сало студент 3 курсу спеціальності "Філологія" Українського гуманітарного інституту. Хлопець помер через кілька годин після щеплення вакциною від COVID-19.

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Як розповіли у пресслужбі вузу, 13 вересня, о 14:30 молодий хлопець прищепився, а вже ввечері у нього почалися судоми.

"Студент прищепився в понеділок, 13 вересня, о 14:30. До вечора відчував себе добре, проблем зі здоров'ям не було. О 18:30 він вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше у Володимира піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зникли пульс і дихання", - йдеться в повідомленні.

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Медичні працівники робили йому штучне дихання до приїзду карети швидкої допомоги, яка прибула о 20:45. Фахівці намагалися реанімувати юнака більше години, але цього зробити не вдалося.

Попередня довідка про причину смерті - "Серцево-легенева недостатність. Набряк легенів. Гостра коронарна недостатність".

Зазначимо, у липні у Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Протягом години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.