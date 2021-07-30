Зробив зауваження про відсутність маски: у Києві сталася жорстка бійка в метро

Припинити бійку інші пасажири не намагалися / скріншот

У київському метро, 29 липня, сталася жорстока бійка між двома пасажирами. Причиною конфлікту стала захисна маска, яку вирішив не надягати один з пасажирів.

Відео бійки користувачі завантажили в соціальні мережі. На кадрах з відео видно, як чоловік підходить до сидячого пасажира і щось йому емоційного доводить. Очевидно, він говорив про необхідність знаходитися в закритих приміщеннях в засобах індивідуального захисту.

Словесна перепалка переросла в бійку. В якийсь момент чоловік в масці, ймовірно, торкнувся голови пасажира, після чого той відповів йому ударом ногою в живіт. Реакція другого була негайною – він накинувся на пасажира і став запекло бити його кулаками по голові.

Решта пасажирів з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається і знімали інцидент на камери. Чим саме завершилася бійка – невідомо.

Нагадаємо, що на Херсонщині конфлікт через маску в маршрутці закінчився помстою з побоями.

Раніше також повідомлялося, що під Києвом конфлікт у маршрутці через маску закінчився жорстокою бійкою. У підсумку на місце події довелося викликати поліцію.