"Зробив зауваження": у Дніпрі жорстоко зарізали 36-річного чоловіка

У Дніпрі жорстоко зарізали 36-річного чоловіка / УНІАН

У Дніпрі поліція розшукує невідомих, які зарізали 36-річного чоловіка - після того, як він поскаржився на шум. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Невідомі голосно поводилися біля його будинку № 10 по вулиці Саранська. І тому він зробив їм зауваження. У результаті чоловік отримав від них три ножових поранення і помер до приїзду швидкої допомоги і поліції.

19 липня, близько 06.00 від дружини загиблого до відділення Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення. Жінка розповіла про злочин і відомі їй деталі цього інциденту.

Тепер поліцейські встановлюють всі обставини події. На місці вбивства відпрацювала слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Правоохоронці вживають розшукових заходів для затримання невідомих, які причетні до нападу.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України (Умисне вбивство).

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Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а її доньці та зятю завдав серйозних поранень у груди.

Сусід вибив двері в їх будинок і накинувся на чоловіка з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати і почала закривати собою дочку. Сусід волоком витягнув її на вулицю і вбив.