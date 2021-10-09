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"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

9 жовтня 2021, 18:38

Потенційні покупці не оцінили креатив та обурилися через подібного роду написи.

Instagram
Рекламу магазин виставив в Instagram / УНІАН

До Дня захисників і захисниць традиційно з'являються тематичні товари, приурочені до свята. Втім, один з онлайн-магазинів злегка перегнув з креативом, використавши ностальгічну фразу про СРСР.

До свята на честь захисників української Незалежності, онлайн-магазин "Nusho.shop" випустив подарункові набори спідньої білизни з "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.

Онлайн-магазин виставив на продаж пари чоловічих та жіночих трусів, а також шкарпетки темного кольору з написами у місцях інтимних зон: "Мужики не плачуть – Але краще не перевіряти", "Собі допоможи – Я собі дам раду". Проте найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".

До того ж навіщось до фото на світлинах товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-щики вирішили прикріпити тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.

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Користувачам такий креатив "не зайшов":

  • Кінчений меседж про СРСР. Нічого веселого чи грайливого в цьому немає: недоречно, крінжово, плодить імперські наративи, наче їх нам мало. Фу.
  • Дивіться. Ви шарите, що наші захисники якраз таки боряться проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїм життям, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви там хворі?
  • У мене Батьківщина, а у вас схоже отєчєство
  • Вам не соромно писати про ссср??? Дніще!!
  • Ну й ватка. Той, хто до таких принтів додумався точно в совках застряг.

Водночас деякі користувачі соцмережі з гумором сприйняли такі подарунки та навіть виявили бажання купити.

Головне про свято Дня Захисників і Захисниць

  • Після початку збройної агресії Росії у 2014 році призначили свято на честь героїв, які захищають Україну.
  • Дата була обрана невипадково. У день 14 жовтня православна церква відзначає одне з найбільших релігійних свят – Покров Пресвятої Богородиці. Він також називається Козацька Покрова і вважається днем Українського козацтва.
  • З 2015 року цей день є вихідним. У 2021 році він подарує українцям два додаткових вихідних і довгий вікенд: 14, 15, 16, 17 жовтня ми будемо відпочивати.
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интернет-магазин Instagram День захисника
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