"Зроблений в СРСР": популярний онлайн-магазин вляпався в скандал перед Днем захисника

Рекламу магазин виставив в Instagram / УНІАН

До Дня захисників і захисниць традиційно з'являються тематичні товари, приурочені до свята. Втім, один з онлайн-магазинів злегка перегнув з креативом, використавши ностальгічну фразу про СРСР.

До свята на честь захисників української Незалежності, онлайн-магазин "Nusho.shop" випустив подарункові набори спідньої білизни з "совковим" написом. Користувачі обурилися такій ідеї і штурмують сторінку онлайн-магазину гнівними коментарями.

Онлайн-магазин виставив на продаж пари чоловічих та жіночих трусів, а також шкарпетки темного кольору з написами у місцях інтимних зон: "Мужики не плачуть – Але краще не перевіряти", "Собі допоможи – Я собі дам раду". Проте найбільше громадян розлютив напис: "Зроблений в СРСР – Таких більше не роблять".

До того ж навіщось до фото на світлинах товарів зверху наліпили герб України. У контексті ностальгійної фрази про СРСР воно виглядає навіть цинічно. Також смм-щики вирішили прикріпити тег #деньзащитникаотечества – свята, який відзначають російські окупанти.

Користувачам такий креатив "не зайшов":

Кінчений меседж про СРСР. Нічого веселого чи грайливого в цьому немає: недоречно, крінжово, плодить імперські наративи, наче їх нам мало. Фу.

Дивіться. Ви шарите, що наші захисники якраз таки боряться проти цього СРСР та імперіалізму? Ви шарите, що ті, кому даруватимуть це, жертвують своїм життям, щоб СРСР не мав впливу на нас? Ви там хворі?

У мене Батьківщина, а у вас схоже отєчєство

Вам не соромно писати про ссср??? Дніще!!

Ну й ватка. Той, хто до таких принтів додумався точно в совках застряг.

Водночас деякі користувачі соцмережі з гумором сприйняли такі подарунки та навіть виявили бажання купити.

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