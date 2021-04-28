"Зроблю міністром освіти": Ківа розповів, що його "научрука" звільнили

Ілля Кива / УНІАН

Володимира Гурковського, наукового керівника скандальної дисертації по державному управлінню, автором якої значиться народний депутат від опозиційної платформи — за життя Ілля Ківа, звільнили з роботи. Про це повідомляє Громадське з посиланням на самого народного обранця.

"Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - сказав депутат.

Ківа уточнив, що звільнений був його науковий керівник у середу, 28 квітня.

"Я йому сказав, щоб він не переживав. Прийдемо до влади-зроблю міністром освіти", - сказав він.

До слова, Володимир Гурковський має ступінь доктора наук з державного управління та першого заступника директора Всеукраїнської громадської організації "Центру досліджень проблем публічного управління".

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