"Зроблю міністром освіти": Ківа розповів, що його "научрука" звільнили

Нардеп Ілля Кива стверджує, що вже пообіцяв своєму звільненому науковому керівнику Володимиру Гурковському посаду міністра освіти України у майбутньому.
Володимира Гурковського, наукового керівника скандальної дисертації по державному управлінню, автором якої значиться народний депутат від опозиційної платформи — за життя Ілля Ківа, звільнили з роботи. Про це повідомляє Громадське з посиланням на самого народного обранця.
"Хтось просто через свою самозакоханість брудно відіграється на наукових керівниках, на тих людях, які дали мені можливість захистити дисертацію. Вони просто виконували свою роботу", - сказав депутат.
Ківа уточнив, що звільнений був його науковий керівник у середу, 28 квітня.
"Я йому сказав, щоб він не переживав. Прийдемо до влади-зроблю міністром освіти", - сказав він.
До слова, Володимир Гурковський має ступінь доктора наук з державного управління та першого заступника директора Всеукраїнської громадської організації "Центру досліджень проблем публічного управління".
читайте такожЧлени вченої ради пояснили, чому голосували за дисертацію Ківи
Скандал з дисертацією Іллі Ківи – про що раніше повідомлялося:
- 26 квітня народний депутат від опозиційної платформи-за життя Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю Механізми державного управління. Члени вченої ради одноголосно проголосували за наукову роботу нардепа: 13 - за, 0 - проти.
- Під час захисту дисертації Ківа осоромився. На опублікованому відео професор просить нардепа пояснити сенс поняття"демократичний євроінтегрований Державний управлінський апарат". На що Ківа відповів, що зрозумів питання, але відповідь на нього буде в його наступній науковій роботі.
- У Львові кандидат медичних наук Олександр Ябчанка вирішив спалити свою дисерацію після того, як дізнався про те, що Ківа став кандидатом наук.
- Журналісти Bihus.Info вивчили дисертацію Ківи і з'ясували, що з нею не так. Виявилося, що нардеп ОПЗЖ не брав участі в науково-практичних конференціях, хоча і вказував їх у своїй дисертації, а одна з довідок виявилася фальшивою.
- Народний депутат від Слуги народу Юлія Гришина, яка є членом атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, заявила, що дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування.