Сьогодні Україна святкує 30-ту річницю Незалежності: як пройде і куди піти

Сьогодні по Україні пройдуть понад 150 святкових заходів / Фото Reuters

Сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. З нагоди свята по всій країні заплановано понад 150 заходів. Зокрема, в Києві відбудеться військовий парад на Хрещатику та річковий парад на Дніпрі.

Главред зібрав найголовніші та найяскравіші події на 24 серпня 2021 року.

О 10:00 на головній вулиці столиці України відбудеться театральний перфоманс "ДНК" (День народження країни). Він зобразить кілька епох, які передували становленню України як незалежної, унітарної та демократичної країни.

Після закінчення перфомансу в бік Майдану Незалежності почне рух військовий парад, що складається з трьох колон - пішої, наземної механізованої та повітряної.

До слова, репетиції військового параду викликали багато захоплення серед жителів і гостей міста. Військові ЗСУ неодноразово передавали "привіт" президенту країни-агресора Росії Володимиру Путіну, хором виконавши відому пісню-слоган "Путін-х*йло!". У Мережі міркували, чи згадають про господаря Кремля під час офіційного святкування Дня Незалежності.

Реклама

Військовий парад до Дня Незалежності України 2021 можна дивитися онлайн:

О 13:00 у Києві відбудеться марш ветеранів та волонтерів війни на Донбасі. Їхній маршрут складатиметься з таких пунктів: Бессарабська площа - вулиця Хрещатик - Майдан Незалежності.

О 14:00 на Дніпрі відбудеться річковий парад з урочистим проходженням військових катерів. Буде і повітряний показ літаків і гелікоптерів, а також висадка спецназу і десанту.

Від ЗСУ в річковому параді братимуть участь три малих броньованих артилерійських катери Бердянськ, Нікополь і Коростень, а також десантний катер Сватове. Також будуть два 11-метрові човни Willard і два семиметрові човни Willard.

Морська охорона Держприкордонслужби покаже два катери Safe Boat 27 10 окремого загону оперативного реагування Дозор, катер проекту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ і американський катер Safe Boat 27.

Плануються прольоти винищувачів Су-25, гелікоптерів Мі-8 і Мі-14ПЧ.

Завершить видовище артилерійський салют на Трухановому острові.

О 17:00 на площі Конституції у супроводі Національного симфонічного оркестру виступить видатний італійський тенор Андреа Бочеллі. Разом з метром Італії участь у концертній програмі візьмуть популярні українські артисти.

читайте такожУкраїнці відзначають День прапора: як синьо-жовтий стяг піднімали в Україні та в різних куточках світу

О 18:00 на НСК "Олімпійський" у Києві заплановано масштабний концерт "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". Вхід на стадіон лише за квитками.

Захід складатиметься з чотирьох частин: музично-театрально-хореографічне дійство, складна технологічна світло-графічна сценографія, а також шоу дронів і феєрверків.

В Офісі президента зазначали, що музичний перформанс об'єднає пісні, які стали музичною спадщиною минулих поколінь, і хіти майбутнього.

Гроші, виручені з концерту з нагоди Дня Незалежності, підуть на створення Центру сучасного мистецтва - музею Івана Марчука.

Телеканал 1+1 транслюватиме концерт у прямому ефірі. На каналі Суспільне. Культура в Youtube також буде доступна трансляція святкового концерту на Олімпійському.

Як повідомляв Главред, ще в травні президент Володимир Зеленський обіцяв, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди.