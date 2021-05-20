Зеленський проводить велику пресконференцію: відеотрансляція

Рівно через два роки після дня інавгурації глава держави Володимир Зеленський підбиватиме своєрідні підсумки двох років свого президентства.
Сьогодні, 20 травня 2021 року, відбудеться велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. Захід пройде на території ДП Антонов і триватиме орієнтовно 2-2, 5 години.
Глава держави підбиватиме своєрідні підсумки двох років свого президентства і анонсує плани держави щодо святкування 30-річчя Незалежності України.
Модерацією пресконференції Зеленського замість Юлії Мендель, яка подала у відставку, найімовірніше, займатиметься директорка комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.
В Офісі президента запевнили, що у зв'язку з карантином на заході буде дотримано всіх протиепідемічних норм.
Представників преси почнуть пускати на територію заводу Антонов з 10:30. Зустріч гаранта з журналістами розпочнеться о 12:00. Очікується, що захід транслюватиметься онлайн в соціальних мережах на офіційних сторінках і акаунтах Офісу президента України. Пресконференцію Зеленського покажуть двома мовами - українською та англійською.
Пресконференція Зеленського 2021 - дивитися онлайн:
До слова, нинішня пресконференція Зеленського - це третя подібна зустріч за всю каденцію глави держави. Рік тому Зеленський просто неба поспілкувався з журналістами в Маріїнському парку, а в жовтні 2019 року провів найтриваліший президентський пресмарафон.