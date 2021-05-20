Зеленський проводить велику пресконференцію: відеотрансляція

Володимир Зеленський 20 травня проведе пресконференцію на авіазаводі Антонов / Reuters

Сьогодні, 20 травня 2021 року, відбудеться велика пресконференція президента України Володимира Зеленського. Захід пройде на території ДП Антонов і триватиме орієнтовно 2-2, 5 години.

Глава держави підбиватиме своєрідні підсумки двох років свого президентства і анонсує плани держави щодо святкування 30-річчя Незалежності України.

Модерацією пресконференції Зеленського замість Юлії Мендель, яка подала у відставку, найімовірніше, займатиметься директорка комунікаційного директорату ОПУ Ірина Побєдоносцева.

В Офісі президента запевнили, що у зв'язку з карантином на заході буде дотримано всіх протиепідемічних норм.

Представників преси почнуть пускати на територію заводу Антонов з 10:30. Зустріч гаранта з журналістами розпочнеться о 12:00. Очікується, що захід транслюватиметься онлайн в соціальних мережах на офіційних сторінках і акаунтах Офісу президента України. Пресконференцію Зеленського покажуть двома мовами - українською та англійською.

Пресконференція Зеленського 2021 - дивитися онлайн:

До слова, нинішня пресконференція Зеленського - це третя подібна зустріч за всю каденцію глави держави. Рік тому Зеленський просто неба поспілкувався з журналістами в Маріїнському парку, а в жовтні 2019 року провів найтриваліший президентський пресмарафон.