Сексуальні домагання та "спаринг": "шишка" з поліції потрапив у скандал

Юрія Мартинича звинуватили у сексуальних домаганнях / Скріншот

У селищі міського типу Солотвино Закарпатської області начальник слідчого відділення Тячівського райвідділу поліції Юрій Мартинич та його "вірний слуга" слідчий Дем'ян у стані сп'яніння сексуально домагалися дівчину.

Спочатку поліцейські чіплялися до дівчини, а потім почався "спаринг", поділився у Facebook житель міста Тячів Іван Крайовий.

Користувач також опублікував відео, записане на одній з автозаправних станцій, на якому знято, як чоловіки чіплялися до дівчини.

На ролику зазнято, як один з чоловіків повалив дівчину на землю й намагався втихомирити. Інший чоловік стояв поруч, а потім пішов. Дівчина відбивалася від нападника, а той тягав її по підлозі. Потім інший чоловік повернувся і, схоже, між зловмисниками зав'язався конфлікт.

На відео є й третій чоловік, проте він не брав участі у насиллі над дівчиною.

Юрій Мартинич сексуально домагався дівчину, повідомив житель Тячева / Скріншот з tyachiv.com.ua

У Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області повідомили, що бачили ролик, і підтвердили, що на ньому зазняті правоохоронці, пише Mukachevo.net.

"...Офіційно правоохоронці на відео були у вільний від служби час. Особи всіх причетних вже встановлені, але, як додали в управлінні, претензій до даних чоловіків потерпіла сторона не має...", – наголошується у матеріалі.

Прессекретар Головного управління Нацполіціі в Закарпатській області Ганна Дан заявила, що інцидент за участю поліцейських стався у ніч на 7 травня, і сторони конфлікту між собою знайомі, йдеться на tsn.ua.

Спікер зазначила, що розпочато службове розслідування. Поліцейських, які потрапили на відео, відсторонили від роботи.

На Закарпатті правоохоронці сексуально домагалися дівчину – опубліковано відео (дивіться з 18:59)

Довідка. Юрій Мартинич став начальником слідчого відділення Тячівського райвідділу поліції 20 липня 2016 року. Паралельно Мартинич є заступником начальника Тячівського райвідділу поліції.