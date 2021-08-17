Сектор-приз від МОЗ: Ляшко оголосив подарунок до Дня незалежності від COVID-19

Українці, які зроблять щеплення від коронавірусу з 18 серпня, отримають квиток на концерт на День Незалежності - Ляшко / УНІАН

Вже з середи, 18 серпня, українці, які зроблять щеплення від коронавірусу в центрах масової вакцинації, отримають квиток на святковий концерт до Дня Незалежності, який відбудеться на НСК Олімпійський 24 серпня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що кампанія з вакцинації українців проти COVID-19 не повинна зупинятися незважаючи на святкові дні. Тому люди, які зроблять щеплення з 18 серпня в центрах масової вакцинації, отримають квитки на святковий захід.читайте такожЛікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", - сказав Ляшко.

Також він закликав українців, які ще не вакцинувалися від коронавірусу, ретельно все обміркувати і зрозуміти, що тільки щеплення стане ефективним захистом від вірусної інфекції.

"(Треба, - ред.) переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, що вже показує результат", - підкреслив Віктор Ляшко.

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"Бонуси" за щеплення від COVID-19 в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я у середині липня казали про те, що в майбутньому влада може запустити систему так званих внутрішніх коронавірусних паспортів. За цими документами вакциновані зможуть відвідувати кафе, ресторани і ТРЦ.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін уточнював, що такі рішення приймаються Кабміном. За його словами, подібні заходи, за яких вхід до розважальних закладів буде тільки для вакцинованих, можуть запустити під час жорсткого карантину в Україні.

При цьому Кузін сказав, що бонуси для тих, хто зробив щеплення від COVID-19, можливі тільки тоді, коли вакцинується 50% населення.