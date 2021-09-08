"Селюки без мізків": Арестович образився на критику ідеї щодо перейменування України

Арестович висловився про перейменування України / УНІАН

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу, а також позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що втомився від людської тупості і страху перед великими і сміливими рішеннями, що виразилося в критиці його ідеї про перейменування України в Русь-Україну.

Арестович у Facebook, зазначив, що Україна багато разів змінювала свою назву, і безліч разів - у двадцятому столітті. У приклад політик навів Гетьманщину, УНР, УРСР, Україну, ЗУНР і Донецько-Криворізьку Республіку.

При цьому Арестович здивований, що саме його пропозиція про Русь-Україну, сказане жартома, викликало нерозуміння і негатив. Він звинуватив таких людей у нерозумінні і боягузтві.

"За 30 років я втомився від людей, чиї думки і дії продиктовані страхом і тупістю. Спочатку вони боялися "заходу", потім "совка", тепер бояться образити США/ЄС або роздраконити Кремль. Ні сил, ні розуміння, ні розмаху. Бліда спірохета замість мізків, заросла вишнею. І ці люди ще ображаються на порівняння з афганськими біженцями. Вся світова історія - це наративи сміливців, які творили неймовірне, нездійсненне. Всі, хто трусив великих рішень – або в рабстві, або стерті з історії. Підучилися б у своїх ворогів великим справам, плазуни", - написав Арестович.

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Радник голови ОП також здивований, що саме перейменування на Русь-Україну не можуть аргументувати і пояснити сучасні історики.

"Між свинопасами і Святославом, я обираю Святослава. Довбані селюки", - резюмував Арестович.

Раніше Главред писав про те, що радник глави Офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави.