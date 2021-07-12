Семеро дітей у багажнику: під Києвом п'яний чоловік за кермом у ДТП вбив себе і дитину

Під Києвом п'яний чоловік за кермом у ДТП вбив себе і дитину / скріншот з відео

На Київщині поблизу міста Бориспіль сталася смертельна автомобільна аварія. Деталі повідомили в Національній поліції Київської області в коментарі для ТСН.

33-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Volkswagen Golf, вилетів з дороги і перекинувся на дах. На момент ДТП в машині знаходилося 16 осіб – дев'ять з них сиділи в багажнику. Семеро з них - діти.

Трагедія сталася в Бориспільському районі на трасі "Мартусівка - Проців". Велика компанія з дітьми поверталася з відпочинку в сусіднє село. У невеликий автомобіль вмістилося 16 осіб, з них 9 осіб було в багажнику.

"Вони відпочивали, святкували день народження. Виїхав на узбіччя, машину занесло, почало крутити. Діти були в задній частині авто, так званому багажнику. Чому батьки не дотримувалися правил безпеки, з'ясовує слідство. На батьків складені адміністративні протоколи", - речник Нацполіції по Київщині Ірина Пряшникова.

В результаті ДТП машина перекинулася на дах. Дві людини загинули на місці – один дорослий і одна дитина (дівчинка 7 років).

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"В авто було 16 осіб. Шестеро отримали важкі травми і зараз госпіталізовані, у них політравми і черепно-мозкові. Стало відомо, що загинули водій і його пасинок. В цілому в багажнику авто сиділи семеро дітей", - додали в поліції.

11 осіб з цього автомобіля були госпіталізовані в місцеві лікарні. П'ятьох після надання медичної допомоги відпустили, у решти діагностовано більш серйозні травми, дві людини – в реанімації.

Як зазначили копи, перші результати аналізів розповіли - водій 1988 року народження був п'яний.

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Нагадаємо, раніше в Києві на Брест-Литовському шосе сталося смертельна ДТП. Фура вилетіла на зустрічну смугу, зіткнулася з автомобілем і загорілася.

За попередніми даними, водій вантажівки, який їхав у напрямку метро Житомирська, не впорався з керуванням і в'їхав у металевий відбійник.

В результаті зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем, після цього пролунав вибух і спалахнула пожежа.