"Сімейний лікар відморозилася": на Волині померла дівчинка, якій не виповнилося й 2 роки

У Волинській області померла маленька дівчинка, від проблеми якої "відморозилася" сімейний лікар, дізналися журналісти / Скріншот

У лікарні, розташованій у селищі міського типу Стара Вижівка Волинської області померла дівчинка Юліана, якій було 1 рік та 5 місяців.

Дівчинка померла у п'ятницю, 14 травня, незабаром після того, як сімейний лікар не захотіла приїхати та провести огляд, розповіла мати дитини Катерина Курилюк uagit.tv.

За словами жінки, дитину привезли у лікарню у середині минулого тижня з села Глухи з високою температурою.

До госпіталізації у дитини різалися зуби, спочатку температура була близько 37, а потім піднялася до 40. Фельдшер зробила дитині укол, але температура повільно спадала і все одно не стала нижче 38,9. Медик порадила матері телефонувати сімейному лікарю.

"...сімейний лікар не змогла приїхати оглянути дівчинку, мовляв "вона не повинна працювати цілодобово...", – поділилася Курилюк.

За її словами, лікар порадила їхати у відділення швидкої допомоги, там є черговий лікар, і дитину оглянуть і приймуть. Жінка додала, що спочатку не змогла знайти медиків.

Потім вийшла жінка-медик, почала щось писати й не відразу викликала лікаря. Пізніше лікаря таки викликали, проте він сказав, що діти – не його спеціалізація.

Курилюк підкреслила, що у цей час дитина "горіла". Жінка додала, що їй довелося багато разів повторювати одне і теж. Після цього дитині зробили укол. Потім матір й дівчинку відправили чекати відкриття лікарні.

Курилюк стверджує, що їй потрібно було направлення від сімейного лікаря, проте медик не відповідала на телефонні дзвінки.

Пізніше з'ясувалося, що у Юліани був дуже високий рівень ацетону у крові. Незабаром після того, як проблему знайшли, дівчинка померла.

У Волинській області померла Юліана, якій не виповнилося й 2 роки / Скріншот з uagit.tv

Маленька дівчинка померла на Волині – мати розкрила подробиці трагедії

Нагадаємо, в Україні сімейні лікарі з'явилися у 2018 році у межах проведення медичної реформи.

Для того, щоб стати пацієнтом сімейного лікаря, з медиком потрібно було укласти декларацію.