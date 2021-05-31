Сім'я не може поховати відомого українського письменника: названа причина

Родичі письменника, літературознавця і громадського діяча зіткнулися з проблемою під час організації похорону.
Відомого українського письменника, літературознавця та громадського діяча Михайла Слабошпицького не можуть поховати, так як міська влада не дає дозволу, заявила його дружина Світлана Короненко в Facebook.
"Сім'я не може поховати Михайла Слабошпицького, так як адміністрація Кличка не дає дозволу поховати письменника на Байковому кладовищі", - написала вона.
Слабошпицький був членом Національної Спілки письменників України.
Він також є автором численних документальних, публіцистичних і біографічних робіт, а також дитячих творів.
За роман" Поет з пекла " став лауреатом премії імені Тараса Шевченка.
Смерть Михайла Слабошпицького:
- У ніч на 30 травня помер геніальний український письменник, літературознавець і публіцист Михайло Федотович Слабошпицький. Про смерть генія повідомила його дружина Світлана Короненко в Facebook.
- Твори Михайла Федотовича входять до шкільної програми ще з молодшої школи, а спадщина - безцінна. За словами дружини письменника, його не стало вночі 30 травня. Йому було 74 роки.
Автор: Катерина Трохимчук