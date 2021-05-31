Сім'я не може поховати відомого українського письменника: названа причина

Сім'я не може надати землі відомого письменника / соцмережі

Відомого українського письменника, літературознавця та громадського діяча Михайла Слабошпицького не можуть поховати, так як міська влада не дає дозволу, заявила його дружина Світлана Короненко в Facebook.

"Сім'я не може поховати Михайла Слабошпицького, так як адміністрація Кличка не дає дозволу поховати письменника на Байковому кладовищі", - написала вона.

Слабошпицький був членом Національної Спілки письменників України.

Він також є автором численних документальних, публіцистичних і біографічних робіт, а також дитячих творів.

За роман" Поет з пекла " став лауреатом премії імені Тараса Шевченка.

Смерть Михайла Слабошпицького: