"Сердечко не забилося": помер хлопчик, якому стало зле в таборі

У Запорізькій області помер хлопчик, якому стало погано в таборі

У Запорізькій області у дитячій лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому кілька днів тому стало зле в дитячому таборі у Херсонській області.

Як пише заступник голови ОДА Злата Некрасова, сьогодні хлопчик помер у лікарні. Медики близько 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати дитину не вдалося.

"Тимофій нас залишив... 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але серце так і не застукало. Боляче", - написала вона.

Нагадаємо, 12-річному Тимофію стало зле в дитячому таборі під час фізичних навантажень.

У нього почалися судоми, а до Генічеської лікарні дитину госпіталізували вже в комі. Пізніше Тимофія доставили до лікарні Запоріжжя. Тимофій був у комі під апаратом штучної вентиляції легень . Лікарі повідомили, що виявили у нього двосторонній набряк мозку.

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Як повідомляв Главред, в Житомирській області трагічно загинула шестирічна дитина, у нього були певні особливості розвитку. Тіло хлопчика виявили після пожежі в сараї. Трагедія сталася в селі Велика Цвіля.

За попередніми даними, пожежа могла виникнути в результаті необережного поводження з сірниками. Зі слів рідних дитини, він іноді грався з сірниками, які у нього забирали.

А в Миколаївській області спалахнув пожежа в одноповерховому багатоквартирному будинку. В одній з квартир будинку залишилися без нагляду три малолітні дитини-п'ятирічні дівчатка - близнюки і їх трирічна сестричка. Жителі, відчувши запах диму, кинулися на вулицю. Одна з жінок, побачивши, що горить квартира молодої сім'ї, ризикуючи життям, кинулася рятувати малюків.