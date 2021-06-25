"Сірий кардинал": Зеленський зізнався, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою

Олена та Володимир Зеленські / Фото: Instagram

Президент України Володимир Зеленський розповів, чому все життя прожив зі своєю дружиною Оленою. Він зазначив, що його кохана - дуже відверта і завжди такою була. Цей факт став однією з причин, чому його вибрав упав саме на цю дівчину.

Одкровеннями Зеленський поділився у програмі "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі 1+1. Зеленський зазначив, що вдома його дружина - "сірий кардинал".

"У неї є інтуїція щодо людей, вона такий сірий кардинал у нас вдома. Вона точно мене любить і знає, хто я. Для мене вона найкраща", – сказав Зеленський.

До слова, Олена Зеленська (дівоче прізвище – Кияшко) народилася в Кривому Розі в лютому 1978 року. З Володимиром Зеленським вона вчилася в одній школі, але в паралельних класах. Вони познайомилися, коли були студентами. Стосунки пари почалися незвично, Зеленському довелося довго домагатися її уваги. Олена на той час спілкувалася з одним хлопцем, а Володимир поговорив із суперником, запропонувавши надати вибір Кияшко. Олена зізналася, що Зеленський підкорив її порядністю та дотепністю.

Пропозицію руки і серця Зеленський зробив своїй коханій через 8 років. Одружилася пара в 2003 році. У Олени і Володимира двоє дітей: дочка Олександра і син Кирило.

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Як повідомляв Главред, раніше перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю, як і в чому змінився її чоловік Володимир Зеленський за два роки свого президентства.

За її словами, кардинальних змін у Зеленському не було – просто раніше більшість людей не розуміли справжній характер нинішнього президента.