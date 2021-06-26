"Сезон зіпсований": туристи жахаються від навали медуз в Азовському морі

На курортах Азовського моря навала медуз / Фото : twitter.com/KrimRt

Багато туристів, які відпочивають на курортах Азовського моря, скаржаться на масову навалу медуз.

Про масову появу медуз на Азові, зокрема, розповів популярний блогер Євген Панюта на своєму YouTube-каналі.

За його словами, він приїхав на курорт під час шторму і вода в морі стала рудого кольору. Весь час дув вітер, була сильна хвиля. Тому показати чисте море блогеру не вдалося.

У той же час в соцмережах відпочиваючі діляться враженнями про те, що в Азовському морі вони застали. Зокрема, про появу медуз повідомляють туристи з Бердянська, Стрєлкового і Щасливцево.

Медузи в Азовському морі / скріншот

"У Бердянську медуз прямо на берег викидають. Сезон, по ходу, буде зіпсований", - пишуть відпочиваючі.

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Додамо, що спекотна погода, що встановилася на Приазов'ї, сприяє поширенню медуз у морі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в курортному Бердянську Запорізької області, який приваблює туристів теплим Азовським морем, відпочиваючі скаржаться на незручності при купанні на пляжах: туристами не дають спокою морські блохи.