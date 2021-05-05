УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу

5 травня 2021, 09:02

Активність кліщів - період з пізньої весни до ранньої осені. В Україні вже почали фіксувати багато звернень з приводу укусів.

кліщ
Фото голодного кліща та кліща, який вже напився крові / Фото facebook.com/ogolubovska

В Україні стартував сезон кліщів. У країні почали фіксувати багато звернень з приводу укусів. Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, як уникнути укусу і що робити, якщо кліщ укусив.

Передусім лікарка зазначила у Facebook, що вкусити можуть личинки кліщів (для насичення потрібно близько 5 діб), німфи (до 8 діб) і кліщ (до 12 діб). У процесі насичення маса личинок збільшується до 20 разів, маса німф - до 100 разів, а маса самок - до 120 разів. Активність кліщів - період з пізньої весни до ранньої осені.

Як убезпечити себе від укусу кліща

Важливо пам'ятати, що на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд чи будуть присутні кліщі, там немає необхідних їм тварин і мало вологи. Водночас області, багаті зеленими насадженнями, як декоративними, так і природними, більш симпатичні для кліщів, найвища їхня концентрація спостерігається в лісах.

При перебуванні в зонах можливого проживання кліщів необхідно наносити на шкіру і одяг репеленти, що містять ДЕТА (діетілтолуамід), на одяг можна наносити акарацид перметрин. Чим вище концентрація ДЕТА, тим триваліший формується захист від кліщів, проте треба пам'ятати, що дітям застосовувати продукти, що містять більше 10% ДЕТА, протипоказано через підвищену абсорбцію і повідомлення про нейротоксичність. Також навіть допустимі його концентрації не можна використовувати дітям для обробки рук внаслідок можливого попадання на слизові.

Щоби уникнути укусу кліща лікарка порадила носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх.

"Світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування, щоправда, є думка, що світлий одяг більш приваблює кліщів, тому при виборі кольору одягу не морочимося", - написала Голубовська.

Вона порадила також щодня проводити ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, паху, пахвових западин, волосяної частини голови.

Крім того, необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників тощо.

Що робити, якщо кліщ вже присмоктався

Лікар попередила, що зараження набагато менш імовірне, але не неможливе, якщо кліщі прикріплені менш ніж 24 години. Ця ймовірність різко зростає, якщо минуло 48-72 години і більше після прикріплення кліща. Ступінь насичення кліща може орієнтовно визначатися його розмірами.

Кліща необхідно видалити, в ідеалі маючи при собі спеціальні пристосування. Голубовська додала, що набагато важливіше швидко видалити кліща, ніж відкласти його видалення, розшукуючи щипці або рукавички, або повертаючись додому.

Поширеною помилкою є спроба "задушити" кліща соняшниковою олією, вазеліном, лаком або бензином – все це лише продовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає.

Не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, тому як борелії (та інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника.

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри. Якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку. При цьому перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща.

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не потрібно панікувати, вони неінфекційні. Лікарка порадила спробувати ще раз, якщо не вийшло – потрібно звернутися до лікаря або спокійно дати місцю укусу гоїтися.

Після видалення кліща місце укусу ледует обробити антисептиком або промити водою з милом. Людина, яка видалила кліща, також повинна вимити руки.

"Досліджувати кліща на наявність борелій не рекомендується з низки причин, тому не витрачайте на це час і сили", - зазначила Голубовська.

У лікувальних установах при видаленні кліща або його частин не потрібно обробляти місце лідокаїном, оскільки це може викликати його роздратування з викидом вмісту зі шлунка, де може перебувати велика кількість збудника.

Довідка. Хвороба Лайма - інфекція, що передається кліщами виду spirochete Borrelia. Ранні ознаки хвороби включають висип у вигляді мігруючої еритеми, яка може супроводжуватися через кілька тижнів-місяців неврологічними, кардіо - або ревматологічними відхиленнями.

читайте такожХвороба Лайма: симптоми та фактори ризику

Як повідомляв Главред, лікар, кандидат медичних наук і телеведучий Євген Комаровський заявив, що кліщі небезпечні для людини передусім через те, що можуть розносити небезпечну хворобу – кліщовий енцефаліт. За його словами, від кліщового енцефаліту можна зробити щеплення.

кліщ хвороба Лайма Ольга Голубовська новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Путін перевірив НАТО на вошивість, результатом він задоволенийПутін перевірив НАТО на вошивість, результатом він задоволений Детальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примиренняДетальний місячний календар на травень 2021 року: грабіж і примирення Дамба, що перекрила воду до Криму, під загрозою руйнування - ЗМІДамба, що перекрила воду до Криму, під загрозою руйнування - ЗМІ Великій сімці запропонували план контрудару по Росії і КитаюВеликій сімці запропонували план контрудару по Росії і Китаю Восени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожуєВосени на Україну чекає COVID-21: лікар розповіла, чим це загрожує

Останні новини

09:40
Нові правила в'їзду в ЄС: як можна буде відвідати країни Шенгенської зони
09:30
Як найкраще готувати і їсти яйця: п'ять дуже здорових способів Відео
09:02
Кулеба попередив про загрозу "повзучої анексії" з боку Росії Відео
08:49
Новий офшорний скандал: чому Порошенко знову вийде сухим із води Погляд
08:29
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 6 травня: пристрасний день та любовні перевороти Відео
Реклама
08:20
Коронавірус в Україні знову прискорився: понад 6 тис. нових діагнозів і майже 400 жертв Відео
08:15
Прибуття Блінкена в Україну: перші фото у гостях та знятий кортеж Відео
07:55
Зустріч Байдена і Путіна: Кулеба пояснив, чи суперечить саміт інтересам України Відео
07:43
Що локдаун і карантин зробили з імунною системою людини: відповідь вчених Відео
07:20
Путін залишив на кордоні з Україною 80 тисяч своїх військових - New York Times
07:16
"Цукерка": дружина Артура Пирожкова безсоромно оголила свої принади
06:54
Реінкарнація Партії регіонів: що задумали екссоратники Януковича Погляд
06:39
Україна стала "ядерною бомбою" світового масштабу з формування нових штамів вірусів - лікар Відео
06:02
Російський опозиціонер оцінив, чи зможе РФ захопити Україну Відео
05:23
Коли у травні махнути на море, а у які дні забути про поїздки: поради астролога Відео
05:06
День ангела Юрія - як привітати в cвято Георгія Побідоносця
04:25
Який зв'язок між групою крові і тягою до алкоголізму - відповідь вчених Відео
03:50
Українська ведуча показала мокрі груди на пікантному фото
03:11
Брови, які омолоджують: цей простий фокус мають знати всі Відео
02:21
РНБО готує нове засідання: ЗМІ дізналися теми і подробиці Відео
Реклама
02:18
Епідеміолог попередив про різке зростання захворюваності на COVID-19
00:55
Що не можна робити в свято Георгія: прикмети, традиції, привітання Відео
00:20
Що пити на ніч, щоби схуднути: дієтолог розкрила секрети Відео
05 травня, середа
23:55
Стало відомо, хто зіграє з Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів Фото
23:43
Лікар назвав продукт, який "вбиває" наш організм Відео
23:03
Лікар зізнався, від якого штаму коронавірусу вакцина не врятує Відео
22:56
Країни G7 різко звернулися до Росії через агресію на кордоні України Відео
22:23
З'ясувалася причина смерті батька та сина, тіла яких знайшли в кар'єрі
22:05
Окупанти Криму вигадали, як забезпечити Ялту питною водою Відео
22:05
В Україну йде різке похолодання і штормовий вітер Відео
21:30
У Білому домі зробили заяву про порядок денний зустрічі Байдена і Путіна Відео
21:15
МОЗ знищив важливий список вакцинації від коронавірусу Відео
21:00
Що за свято Красна гірка: дата, традиції і прикмети Відео
20:55
У лікарні Красногорівки після обстрілу COVID-відділення сталася трагедія Відео
20:26
Скандал з голими українками в Туреччині: що відомо про дівчат Відео
20:21
Resident Evil Village оцінили нижче RE7: плюси та мінуси нової частини Відео
20:18
У Єгипті посилюють карантин: які обмеження чекають туристів Відео
20:09
Ознаки здорової піхви і що потрібно робити, щоб це продовжувалося Відео
19:55
Баста висловився у відповідь на скандал у Києві та "оголошення полювання" Відео
19:39
Ізраїль закрив кордон для українців: коли пустять до країни Відео
Реклама
19:34
HBO показав перші кадри серіалу Дом дракона
19:34
Інфекціоніст стривожив заявою через нові мутації COVID-19 Відео
19:25
День матері в 2021 році: коли відзначати і що подарувати Відео
19:15
Окупанти Донбасу почали погоджувати список обміну полоненими - ЗМІ
19:15
Перший день суду Epic Games проти Apple – відгрібають всі по троху
18:35
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка нардепом Відео
18:05
Apex Legends зі стартом 9 сезону знову оновила піковий онлайн в Steam Відео
18:01
У Зеленського розкрили деталі візиту глави Держдепу США в Україну Відео
18:00
Як працюємо в травні 2021 в Україні: названі вихідні дні на 9 Травня Відео
17:59
Ольга Бузова потрапила в реанімацію і перенесла термінову операцію
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти