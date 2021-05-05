Сезон кліщів стартував: лікарка розповіла, як уберегтися і що робити після укусу

Фото голодного кліща та кліща, який вже напився крові / Фото facebook.com/ogolubovska

В Україні стартував сезон кліщів. У країні почали фіксувати багато звернень з приводу укусів. Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська розповіла, як уникнути укусу і що робити, якщо кліщ укусив.

Передусім лікарка зазначила у Facebook, що вкусити можуть личинки кліщів (для насичення потрібно близько 5 діб), німфи (до 8 діб) і кліщ (до 12 діб). У процесі насичення маса личинок збільшується до 20 разів, маса німф - до 100 разів, а маса самок - до 120 разів. Активність кліщів - період з пізньої весни до ранньої осені.

Як убезпечити себе від укусу кліща

Важливо пам'ятати, що на доглянутих ділянках зі скошеною травою навряд чи будуть присутні кліщі, там немає необхідних їм тварин і мало вологи. Водночас області, багаті зеленими насадженнями, як декоративними, так і природними, більш симпатичні для кліщів, найвища їхня концентрація спостерігається в лісах.

При перебуванні в зонах можливого проживання кліщів необхідно наносити на шкіру і одяг репеленти, що містять ДЕТА (діетілтолуамід), на одяг можна наносити акарацид перметрин. Чим вище концентрація ДЕТА, тим триваліший формується захист від кліщів, проте треба пам'ятати, що дітям застосовувати продукти, що містять більше 10% ДЕТА, протипоказано через підвищену абсорбцію і повідомлення про нейротоксичність. Також навіть допустимі його концентрації не можна використовувати дітям для обробки рук внаслідок можливого попадання на слизові.

Щоби уникнути укусу кліща лікарка порадила носити сорочки з довгими рукавами, штани заправляти в шкарпетки, довге волосся ховати під капелюх.

"Світлий одяг покращує шанси швидкого виявлення кліща до його присмоктування, щоправда, є думка, що світлий одяг більш приваблює кліщів, тому при виборі кольору одягу не морочимося", - написала Голубовська.

Вона порадила також щодня проводити ретельний огляд складок шкіри, області за вухами, паху, пахвових западин, волосяної частини голови.

Крім того, необхідно убезпечити від кліщів домашніх тварин шляхом обробки репелентами, носінням спеціальних нашийників тощо.

Що робити, якщо кліщ вже присмоктався

Лікар попередила, що зараження набагато менш імовірне, але не неможливе, якщо кліщі прикріплені менш ніж 24 години. Ця ймовірність різко зростає, якщо минуло 48-72 години і більше після прикріплення кліща. Ступінь насичення кліща може орієнтовно визначатися його розмірами.

Кліща необхідно видалити, в ідеалі маючи при собі спеціальні пристосування. Голубовська додала, що набагато важливіше швидко видалити кліща, ніж відкласти його видалення, розшукуючи щипці або рукавички, або повертаючись додому.

Поширеною помилкою є спроба "задушити" кліща соняшниковою олією, вазеліном, лаком або бензином – все це лише продовжує час впливу і, отже, ймовірність інфікування зростає.

Не можна стискати кліща, розчавлювати і проколювати його, тому як борелії (та інші збудники) можуть перебувати у всіх біологічних рідинах переносника.

Видаляти кліща потрібно пінцетом або спеціальним пристосуванням, краще в рукавичках, захопивши його якомога ближче до шкіри і рівними вертикально спрямованими рухами повільно витягувати зі шкіри. Якщо нічого такого під руками немає, можна використовувати просту нитку. При цьому перекручування, викручування збільшує шанси відриву частин кліща.

Якщо при видаленні кліща в шкірі залишилися частини його ротової порожнини - не потрібно панікувати, вони неінфекційні. Лікарка порадила спробувати ще раз, якщо не вийшло – потрібно звернутися до лікаря або спокійно дати місцю укусу гоїтися.

Після видалення кліща місце укусу ледует обробити антисептиком або промити водою з милом. Людина, яка видалила кліща, також повинна вимити руки.

"Досліджувати кліща на наявність борелій не рекомендується з низки причин, тому не витрачайте на це час і сили", - зазначила Голубовська.

У лікувальних установах при видаленні кліща або його частин не потрібно обробляти місце лідокаїном, оскільки це може викликати його роздратування з викидом вмісту зі шлунка, де може перебувати велика кількість збудника.

Довідка. Хвороба Лайма - інфекція, що передається кліщами виду spirochete Borrelia. Ранні ознаки хвороби включають висип у вигляді мігруючої еритеми, яка може супроводжуватися через кілька тижнів-місяців неврологічними, кардіо - або ревматологічними відхиленнями.

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Як повідомляв Главред, лікар, кандидат медичних наук і телеведучий Євген Комаровський заявив, що кліщі небезпечні для людини передусім через те, що можуть розносити небезпечну хворобу – кліщовий енцефаліт. За його словами, від кліщового енцефаліту можна зробити щеплення.