Сезонні фрукти та овочі в Україні: чому так дорого коштують і чи чекати подешевшання

Сезонні фрукти та овочі в Україні: чому так дорого коштують / УНІАН

Влітку нинішнього року через нинішні рясні дощі урожай українських фруктів буде набагато менше звичайного і тому ціна на них буде високою. Про це повідомляє портал Agronews.

За прогнозами економістів, ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи влітку 2021 року будуть вище, ніж минулого року ‒ в середньому на 15%. Наприклад, на даний момент ціна на кілограм черешні на ринках стартує від 120 до 200 гривень. І це вже вище, ніж у Європі.

Причина в таких високих цінах на фруктах, кажуть фермери, зокрема, в тому, що ранній урожай ягід в Україні знищили дощі.

Зате Полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 гривень за кілограм. Очікується, що до кінця червня ягоди подешевшають ще більше.

Далі, з приводу ранніх овочів, кабачків, спаржі, буряка, капусти ‒ поки ціни на них високі. За останній тиждень подешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня ‒ лише тоді почнуться збори грунтових сортів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на ринках українського курортного міста Одеса почали з'являтися перші черешні. Ягоди продають за величезною ціною - близько 500 гривень за кілограм.

За словами продавців, на інших ринках Одеси Ціна черешні приблизно така ж.

Агроном із Запорізької області Євгенія Нікітюк заявила, що в цьому сезони ягоди дуже дорогі, оскільки їх занадто мало.