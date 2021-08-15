Крок назад: в Україні знову впало число нових хворих на COVID-19

D Україні знову впало число нових хворих COVID - 19 / Reuters

В Україні за минулу добу було зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дані опублікували співробітники українського МОЗ в Facebook.

"За добу, 14 серпня 2021 року, в Україні зафіксовано 695 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 5)", - повідомили у відомстві.

Крім того, в Україні:

госпіталізовано-569 осіб;

летальних випадків-17;

одужали - 238 осіб.

А також протестовано: методом ПЛР — 15456 людини, методом ІФА-2494 осіб, Експрес — тестами-12848 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

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захворіло - 2265912 особи;

видужали - 2196827 осіб;

летальних випадків-53 255;

проведення ПЛР-тестів-11667597.

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Нагадаємо, раніше, 11 серпня, Кабмін продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. У зв'язку з цим в країні як і раніше продовжують діяти адаптивні протиепідеміологічні обмеження, що передбачають поділ на зони.

На даний момент вся країна знаходиться в зеленій зоні, згідно з вимогами якої повинен дотримуватися масочний режим в публічних місцях, а в салонах громадського транспорту можуть перевозити тільки сидячих пасажирів.