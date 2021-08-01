Шансів вижити - небагато: під Києвом знайшли ледь живого таксиста з безліччю поранень

У потерпілого два ножових поранення в шию, одне в голову і відкрита черепно-мозкова травма.
У ніч на неділю, 1 серпня, в Київській області у селі Крюківщина знайшли пораненого таксиста, який втратив багато крові.
Потерпілий перебував уже без свідомості, його виявили співробітники Департаменту охорони, повідомляє ресурс Київ Оперативний.
У повідомленні наголошується, що потерпілому надали першу допомогу і передали медикам.
Зазначимо, що на опублікованих кадрах на постраждалому буквально немає живого місця. Біля нього знаходилися калюжі крові.
Про причини кривавої події та інші подробиці поки не повідомляються.
"На жаль, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення в шию і одне в голову. До того ж, ще й відкрита черепно-мозкова травма", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві водій таксі Bolt викинув з автомобіля пасажирку і вдарив її по обличчю. Постраждала написала заяву в поліцію.
Причиною конфлікту стало те, що жінка зробила зауваження водієві таксі