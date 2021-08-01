Шансів вижити - небагато: під Києвом знайшли ледь живого таксиста з безліччю поранень

/ t.me/KyivOperativ

У ніч на неділю, 1 серпня, в Київській області у селі Крюківщина знайшли пораненого таксиста, який втратив багато крові.

Потерпілий перебував уже без свідомості, його виявили співробітники Департаменту охорони, повідомляє ресурс Київ Оперативний.

У повідомленні наголошується, що потерпілому надали першу допомогу і передали медикам.

Зазначимо, що на опублікованих кадрах на постраждалому буквально немає живого місця. Біля нього знаходилися калюжі крові.

/ t.me/KyivOperativ

Про причини кривавої події та інші подробиці поки не повідомляються.

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/ t.me/KyivOperativ

"На жаль, шансів вижити у таксиста небагато, адже у нього два ножових поранення в шию і одне в голову. До того ж, ще й відкрита черепно-мозкова травма", – йдеться в повідомленні.

/ t.me/KyivOperativ

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві водій таксі Bolt викинув з автомобіля пасажирку і вдарив її по обличчю. Постраждала написала заяву в поліцію.

Причиною конфлікту стало те, що жінка зробила зауваження водієві таксі