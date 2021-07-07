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Шантаж і дезінформація: Київ звинуватив Москву в блокуванні Нормандського формату

7 липня 2021, 20:57
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Росія не виконала зобов'язання саміту лідерів нормандської четвірки, підкреслив Олексій Резніков.

Нормандський формат
Зустріч лідером втран Нормандського формату / Reuters

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в ході засідання в Брюсселі Комісії Україна-НАТО повідомив послам держав Альянсу про ситуацію з безпекою на сході України і навколо тимчасово окупованого РФ Криму і Севастополя.

Як повідомляє прес-служба Мінреінтеграції, він ознайомив міжнародних партнерів з ходом консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ).

Особливий акцент було зроблено на поясненні тактики російської сторони, яка відмовляється виконувати взяті на себе зобов'язання та намагається уникнути відповідальності за збройну агресію проти України та окупацію частини українських територій.

"Нашою метою є формування всебічного розуміння того, що відбувається. Адже російська сторона здійснює досить агресивну кампанію дезінформації. На конкретних прикладах я показав, що Україна виконала всі зобов'язання саміту лідерів нормандської четвірки в Парижі в 2019 році. Натомість Росія не виконала нічого і намагається блокувати консультації, вдаючись до шантажу та ескалації. Головне - в НАТО є чітке усвідомлення, що Москва є учасником міжнародного збройного конфлікту, відповідальне за його вирішення і ні в якому разі не є "посередником", - підкреслив Резніков.

Відзначається, що під час зустрічей обговорювалися конкретні кроки, які дозволять зберегти високу динаміку контактів між Україною і НАТО на політичному рівні, а також швидше рухатися для досягнення сумісності.

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Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що необхідно внести зміни до Мінських угод. Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах по Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.

На думку Зеленського, для вирішення російсько-українського конфлікту на Донбасі слідує проводити роботу в рамках нормандського формату, вести прямий діалог з Путіним і підключати до питання Вашингтон.

новини Росії нормандський формат новини України Олексій Резніков
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