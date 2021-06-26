Шантаж України вакциною від COVID-19: Китай відповів на гучне звинувачення

У Китаї відповіли на звинувачення в шантажі України / Фото: Reuters

У Китаї прокоментували повідомлення про те, що Пекін шантажував Київ поставками вакцини від коронавірусу, щоб Україна відмовилася від підтримки в ООН документа, який дозволяє перевірити дотримання прав людини в Західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Офіційний представник КНР заявив про те, що Китай забезпечує Інші країни своїми вакцинами від COVID-19 без жодного політичного тиску, пише The Associated Press.

"Надання Китаєм вакцин і протиепідемічних матеріалів іншим країнам не призначене для отримання вигод від інших країн, і тут немає ніякої геополітичної мети або будь — яких політичних умов", - додали в китайському уряді.

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Раніше заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила про те, що китайська влада скасували поставки вакцин проти коронавірусу в Україну через те, що країна проголосувала в ООН за резолюцію щодо Сіньцзяну.

"Україна стала жертвою Китаю, коли проголосувала в Раді ООН з прав людини за резолюцію щодо Сіньцзяну. Доставка 500 тисяч вакцин від коронавірусу з Китаю була скасована", - сказала Нуланд.

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"Це використання вакцин в якості зброї", - додала представник Держдепу і зазначила, що Штати мають намір протистояти цьому.

Раніше видання АР повідомило про те, що Китай погрожував Україні, щоб та відмовилася від підтримки документа, який дозволяє перевірити дотримання прав людини в Західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

Україна приєдналася до заяви 40 країн, представленої Канадою на засіданні Ради з прав людини в Женеві у вівторок. Китай закликали дозволити негайний доступ незалежних спостерігачів в Синьцзян.

Однак у четвер Україна виключила своє ім'я зі списку підтримуючих документ держав. Як пишуть журналісти з посиланням на дипломатів двох західних країн, це сталося після того, як китайська влада попередила Україну, що заблокує заплановану поставку 500 тисяч доз вакцини від COVID-19, якщо вона цього не зробить.