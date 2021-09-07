Шашлик досмажувати допомагали рятувальники: в Умані хасиди влаштували зону барбекю прямо на балконі

Пожежники гасили вогонь вогнегасником / ДСНС

В Умані продовжується єврейський Новий рік. Паломники з усього світу з'їхалися в місто і святкують Рош ха-Шана. Як і завжди, цього року також не обійшлося без інцидентів.

За даними ДСНС України, група хасидів вирішила посмажити шашлик прямо на балконі. Однак їм це не вдалося, так як спалахнула пожежа.

На допомогу відпочивальникам приїхали пожежники, які загасили багаття за допомогою вогнегасника.

Відзначається, що це сталося у вівторок, 7 вересня. Причому, самі хасиди в ДСНС не подзвонили. Пожежу випадково помітили копи в ході патрулювання.

Зокрема, піша варта рятувальників Головного управління ГМЧС в Черкаській області помітила дим з балкону будинку по вулиці Софії Перовської, 6.

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"Піднявшись на 6 поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду про неприпустимість багать на балконі", - йдеться в повідомленні.

Коли святкується Рош ха-Шана

Новий 5782 рік за іудейським календарем почали святкувати ввечері 6 вересня, а закінчать ввечері 8 вересня.

Нагадаємо, раніше представники єврейської національності влаштували розваги на одній із заправок міста Чоп Закарпатської області. Пасажири автобуса, зокрема, хасиди, вирішили розім'яти своє тіло після довгої поїздки і почали танцювати.