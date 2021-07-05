Йшов до магазину та загинув: на Житомирщині хлопець потрапив під колеса Інтерсіті

Хлопець загинув під колесами Інтерсіті / УНІАН

У Житомирській області хлопець потрапив під потяг. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці події. Відомо, що він переходив шляхи в невстановленому місці.

Машиніст швидкісного поїзда Одеса-Київ каже, що відразу почав гальмувати і сигналити пішоходу, але той не реагував, повідомляє ТСН.

Поїзд Інтерсіті Київ-Одеса проходить на місці трагедії щодня о 12: 00. Очевидці кажуть машиніст намагався гальмувати і голосно сигналив, але хлопець не зреагував.

Хлопець перетинав колії навпростець і навіть не дивився по сторонах, кажуть працівники залізничної станції. Припускають, 15-річний підліток слухав музику в навушниках і саме тому не почув наближення поїзду.

"Машиніст подавав сигнали великої гучності, застосував екстрене гальмування, проте наїзду уникнути не вдалося", - зазначив заступник начальника Попільнянського відділку поліції Олександр Шабатін.

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За словами заступника начальника станції "Попільня" Богдана Трончука, на місці трагедії знайшли коробочку від безконтактних навушників, самих же навушників виявити не вдалося.

Хлопець від отриманих травм загинув миттєво. Його особу встановили завдяки телефону. З'ясувалося, загиблому було 15 років, він жив неподалік. Його батьків вдома не було. Сусіди кажуть, через шляхи хлопець йшов до магазину.

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"Йшов купити коту корму і не дійшов. Не почув, не подивився. Був, мабуть, був зайнятий тією музикою", - каже сусід загиблого хлопця Валентин Венгер.

Всього у 50 метрах від місця загибелі підлітка - є перехід через шляхи, а ще трохи далі — міст над ними.

Про небезпеку попереджають і знаки, і плакати на залізничній станції. За перехід шляхів у невстановленому місці штраф 170 грн. Але ловити порушників нікому, тому вже через декілька годин після загибелі хлопця люди продовжили скорочувати дорогу — навпростець по рейках.

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