Шевченко поскаржився, що не хотів залишати посаду тренера збірної України

Шевченко розповів , що не хотів залишати посаду тренера / Getty

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко поскаржився на те, хотів залишитися на посаді після повернення з Євро-2020, але його контракт закінчувався, а новий підписати не запропонували, пише Tribuna.com.

"Ми не збиралися йти зі збірної. Ми сказали, що хочемо пролонгувати контракт", – розповів Шевченко свою позицію і позицію всього свого тренерського штабу під час сьогоднішнього брифінгу.

За його словами, йому не запропонували перепідписати текст контракту, хоча він намагався поговорити на цю тему з президентом УАФ Павелком.

"Після Євро ми прийняли рішення продовжити контракт. По приїзду до Києва я зустрівся з президентом УАФ Павелком, де я йому про це повідомив. Він відповів, що не готовий зараз обговорювати цей момент, тому я полетів у відпустку. Я зустрівся ще раз з ним на фіналі Євро – розмови про пролонгацію не було. 30 липня закінчився мій контракт, тому я повідомив про це в соцмережах. Ні в якому разі я не говорив про те, що йду", – розповів Шевченко.

Шевченко покинув посаду тренера збірної - про що йшлося раніше:

Нагадаємо, раніше, 1 серпня поточного року стало відомо, що Андрій Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України - після кінця терміну контракту.

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