Шини на рейках і розбиті вікна: вандали розгромили поїзд Укрзалізниці

На Кіровоградщині атакували потяг УЗ / trassae95.com

В Кіровоградської області невідомі влаштували напад на приміський поїзд № 6505 сполученням Знам'янка - Т.Шевченка. Інцидент стався на перегоні Фундукліївка — Цибулеве.

Зловмисники заблокували рух електрички і розбили скло в дверях одного з вагонів, розповіли у прес-центрі регіональної філії Одеська залізниця АТ Укрзалізниця.

Агресивні вандали поклали гумові шини і камені на залізничні колії, таким чином змусивши поїзд зупинитися, після чого вони пошкодили двері другого з хвоста вагона.

На місце події викликали поліцейських, але зловмисники на той час встигли сховатися.

В Одеській філії Укрзалізниці відзначають, що"крім збитків, які несе залізниця, страждають в першу чергу пасажири, адже пошкоджені вагони знімаються з руху для відновлення, скорочує склад поїздів".

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/ trassae95.com

В УЗ кажуть, що подібні інциденти завдають значної матеріальної шкоди, утворюють вкрай небезпечні умови роботи залізничного транспорту і загрожують ймовірністю виникнення аварійних ситуацій, що може призвести навіть до людських жертв.

На щастя, в результаті НП ніхто з пасажирів не постраждав.

читайте такожУ Полтавській області зіткнення поїзда і вантажівки

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Київській області на ділянці Васильків-Боярка зійшов з рейок господарський поїзд.

У зв'язку з аварією частину пасажирських поїздів Укрзалізниці курсували із запізненням.