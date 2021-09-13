Школяр із Запорізької області в прямому ефірі потоптався по підручнику з української мови

Артем Ведмеденко потрапив у скандал / скріншот

Підліток із Запорізької області в прямому ефірі потоптався по підручнику з української мови. Трансляція велася в соціальних мережах.

На відео 11-класник називав підручник з української мови "українською піс*кою". При цьому користувач, який був також підключений до онлайну, пропонував "по**рти" на підручник. Кадри з інцидентом опублікував Telegram-канал Катарсис.

Пізніше школяр опублікував допис з вибаченнями.

"Прошу вибачення в українців, яких образив. Не знаю, що на мене найшло. Просто не подумав", - написав підліток.

t.me/catars_is

Також в Мережу злили особисті дані підлітка. Звуть його Артем Ведмеденко, 2005 року народження. Живе він у селі Фруктове Запорізької області.

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t.me/catars_is

До слова, раніше хлопець вже записував відео, в яких стверджував, що "російська мова у нього в серці", а росіяни - "його брати". Також підліток підтримує анексію Криму Росією.

Як повідомляв Главред, у Києві співробітниця IT-компанії Анастасія Польських, яка веде свій блог у соцмережах, зганьбилася заявою про українську мову. У своєму Instagram вона розкритикувала нові норми закону про мову, назвавши українську "мерзенною".

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В одній з кав'ярень Харкова під назвою Zdorovo EST, що розташована на вулиці Ярослава Мудрого, працівник відмовився обслуговувати клієнтів державною мовою. У Мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно, як чоловік за стійкою кривляється, спеціально спотворюючи українську.