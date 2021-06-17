Школяр, якого у Вінниці збила п'яна, як чіп, жінка, записав відеозвернення

Постраждалого у ДТП хлопчика виписали з лікарні / скріншот

З лікарні виписали 13-річного Андрія Тарасюка, якого три тижні тому у Вінниці на тротуарі збила п'яна водійка Наталя Дзись.

Хлопцеві мають зробити ще кілька операцій та тривала реабілітація, але юнак намагається триматися впевнено і посміхається. Він записав відео і подякував усім за підтримку, передає ТСН.

"Мене вже виписали з лікарні, але мені ще потрібні кілька операцій, спасибі всім за підтримку", - сказав Андрій.

Українці бажають постраждалому хлопчикові якнайшвидшого одужання і обурюються з приводу того, що винуватицю ДТП випустили на свободу під заставу.

"Відпустили для того, щоби вона знову в стані алкогольного сп'яніння збила ще когось? Агов, де наше правосуддя??? Ті, хто сидять на тронах суддівських, ви думаєте ви безсмертні?? Сьогодні таке сталося з цим нещасним хлопцем, а завтра таке трапиться (не дай Бог) з кимось із вас або вашими рідними! Всі під Богом ходимо!!!"

"Я хочу тільки, щоби судді, яка випустила під заставу цю с*ку, довелося таке саме пережити, і щоби колеги також спокійно випустили під заставу кривдника!!!"

"Скоро люди будуть робити самосуд, тому що цю країну нічого не змінить".

"Під суд потрібно віддати не тільки водійку, але й того суддю"

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П'яна ДТП у Вінниці - що відомо:

Наприкінці травня у Вінниці 43-річна водійка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збила на тротуарі 13-річного Андрія Тарасюка.

Автомобіль летів на швидкості й не вписався в поворот. Спочатку позашляховик протаранив бетонний паркан, а потім його відкинуло на хлопця. Головою хлопчик наколовся на металевий штир.

Жінка була дуже п'яна і ледь трималася на ногах. Вміст алкоголю в її крові в 16 разів перевищував допустимий рівень.

Андрій з численними переломами та відкритою травмою голови тиждень перебував у комі. Йому зробили складну нейрохірургічну операцію.

Водійку - Наталію Дзись - на час слідства суд відпустив під заставу у 180 тис. грн. Виявилося, що порушниця хвора на алкоголізм і стоїть на обліку у нарколога.

Батьки Тарасюка стверджують, що водійка дала на лікування хлопчика лише 10 тисяч гривень, і цього не вистачає навіть на один день терапії.