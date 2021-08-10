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Школи з 1 вересня на дистанційці: як працюватимуть заклади, де вчителі не прищепилися від COVID-19

10 серпня 2021, 12:54

Примусової вакцинації від коронавірусу не буде, сказав Сергій Шкарлет.

школа
На школи, в яких 80% вчителів не зробили щеплення від COVID-19, з вересня очікує дистанційка або змішаний формат навчання, - міністр освіти / Reuters

Не існує підстав, на базі яких вчителів, які не зробили щеплення від COVID-19, не допускатимуть до навчального процесу. Примусово вакцинувати педагогів не збираються. Однак у школах, де немає 80% щеплених співробітників, освітні послуги надаватимуться в дистанційному або змішаному форматі. Заклади з вакцинованими вчителями зможуть працювати навіть при жорсткому карантині в Україні. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що примусової вакцинації педагогів бути не повинно. Вчителі можуть відмовитися від щеплення за медичними показниками.читайте такожПід ударом - школи, кафе і транспорт: на Україну очікують обмеження для тих, хто не прищепився від COVID-19

"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - сказав міністр.

Однак, за його словами, у тих навчальних закладах, де не прищепилися від коронавірусу 80% співробітників, освітній процес буде організовано у віддаленому або змішаному форматі. Якщо ж 80% педагогічного колективу все ж таки зроблять щеплення, то школа зможе працювати навіть в умовах посиленого карантинного режиму.

Також він додав, що зараз по всій Україні зробили щеплення від COVID-19 до 35% вчителів. Втім, дані по регіонах серйозно відрізняються. Наприклад, у Київській області вже 90% щеплених, а на Волині – менше 10% вакцинованих вчителів.

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"Область від області відрізняється занадто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська та Львівська — понад 55%. Зате Волинь - менше 10%", - підкреслив Сергій Шкарлет.

Робота шкіл в Україні та вакцинація від COVID-19

У Святошинському районі Києва попередили вчителів про те, що з 1 вересня педагогів можуть не допустити до роботи e школах у тому випадку, якщо вони не вакцинуються від COVID-19. У районному управлінні освіти, однак, зазначили, що працівників сфери освіти навряд чи відсторонять від роботи.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що школи, де прищепилися менше 80% педагогів, не працюватимуть з вересня, незалежно від того, в якій з епідемічних зон працює навчальний заклад. При цьому він уточнив, що на рівні закону немає підстав, щоб не допустити до роботи фахівця, який не зробив щеплення від коронавірусу.

Минобразования школы навчальний рік новини України Сергій Шкарлет
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