Школи з 1 вересня на дистанційці: як працюватимуть заклади, де вчителі не прищепилися від COVID-19

На школи, в яких 80% вчителів не зробили щеплення від COVID-19, з вересня очікує дистанційка або змішаний формат навчання, - міністр освіти / Reuters

Не існує підстав, на базі яких вчителів, які не зробили щеплення від COVID-19, не допускатимуть до навчального процесу. Примусово вакцинувати педагогів не збираються. Однак у школах, де немає 80% щеплених співробітників, освітні послуги надаватимуться в дистанційному або змішаному форматі. Заклади з вакцинованими вчителями зможуть працювати навіть при жорсткому карантині в Україні. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

У ефірі програми Сніданок з 1+1 він розповів про те, що примусової вакцинації педагогів бути не повинно. Вчителі можуть відмовитися від щеплення за медичними показниками.читайте такожПід ударом - школи, кафе і транспорт: на Україну очікують обмеження для тих, хто не прищепився від COVID-19

"Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія", - сказав міністр.

Однак, за його словами, у тих навчальних закладах, де не прищепилися від коронавірусу 80% співробітників, освітній процес буде організовано у віддаленому або змішаному форматі. Якщо ж 80% педагогічного колективу все ж таки зроблять щеплення, то школа зможе працювати навіть в умовах посиленого карантинного режиму.

Також він додав, що зараз по всій Україні зробили щеплення від COVID-19 до 35% вчителів. Втім, дані по регіонах серйозно відрізняються. Наприклад, у Київській області вже 90% щеплених, а на Волині – менше 10% вакцинованих вчителів.

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"Область від області відрізняється занадто критично. Наприклад, Київська - це 90% щеплених від COVID. Житомирська та Львівська — понад 55%. Зате Волинь - менше 10%", - підкреслив Сергій Шкарлет.

Робота шкіл в Україні та вакцинація від COVID-19

У Святошинському районі Києва попередили вчителів про те, що з 1 вересня педагогів можуть не допустити до роботи e школах у тому випадку, якщо вони не вакцинуються від COVID-19. У районному управлінні освіти, однак, зазначили, що працівників сфери освіти навряд чи відсторонять від роботи.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що школи, де прищепилися менше 80% педагогів, не працюватимуть з вересня, незалежно від того, в якій з епідемічних зон працює навчальний заклад. При цьому він уточнив, що на рівні закону немає підстав, щоб не допустити до роботи фахівця, який не зробив щеплення від коронавірусу.