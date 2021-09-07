Школи Сумщини можуть піти на карантин: області світить "жовта" зона

Сумам загрожує карантин / Reuters

Пандемія набирає обертів. В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом. Станом на сьогоднішній день найбільша кількість хворих зафіксована в Сумській області.

У зв'язку з цим, вже з наступного тижня регіону загрожує "жовта" зона карантину. Таким чином більшість шкіл і дитячих садків можуть закрити або ж вони перейдуть на дистанційне навчання.

Про це заявив голова Сумської ОДА Дмитра Живицького в Facebook.

За словами Живоцького, на карантин закриють навчальні заклади, в яких не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини як мінімум 80% працівників.

"З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 в Сумській області. При переході в "жовту" зону карантину, школа, в якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. У "жовту зону" наша область може потрапити вже наступного понеділка!",- написав голова Сумської ОДА.

Нагадаємо, з 13 вересня вся Україна може переміститися з "зеленої" в "жовту" зону карантину. Не виключено, що в областях, в яких фіксуються найгірші показники по коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

Найнебезпечніша ситуація з поширенням коронавірусу в трьох областях. Зокрема, це Чернівецька, Львівська та Вінницька області - тут можуть посилити карантин до "помаранчевого" або "червоного" рівня.