Школи закриють на карантин: які регіони України під загрозою

Робота шкіл під час карантину / УНІАН

З 23 вересня Державна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення відправити всю Україну в "жовту" зону карантину. При цьому школи можуть закритися, навіть якщо там 80% співробітників будуть вакциновані від COVID-19.

Глава МОЗ Віктор Ляшко назвав причини, за якими це може статися.

"Якщо є інфікована дитина - клас йде на самоізоляцію. Якщо більше 50% класів також пішли на самоізоляцію - ця школа йде на самоізоляцію. Навіть якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - уточнив Ляшко. В даний момент, з понад 14 тисяч українських шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.

Роботи шкіл через карантин у Запоріжжі

Станом на 21 вересня в Запоріжжі готові продовжити роботу всього 40 з 118 шкіл. У них вакциновано понад 80% працівників. Ще понад 15 шкіл мають по 70% вакцинованих вчителів.

Як працюватимуть школи та садочки у Рівному

Всього 46% вчителів шкіл у Рівному зробили 1 або 2 щеплення від коронавірусу. Вони і ті, хто має сертифікати про одужання від COVID-19 складають 62% всіх вчителів міста. Більше 80% щеплених вчителів є тільки в шести школах міста.

Реклама

Карантин у школах Івано-Франківської області

Як повідомили в ОДА, станом на 21 вересня в області лише 123 освітні установи з 1066 вакцинували понад 80% викладачів. Таким чином, навчальні заклади не зможуть нормально працювати.

Де в Україні не закриватимуть школи на карантин

У Києві та області, Одесі, Харкові всі школи зможуть продовжувати роботу, оскільки показники щеплення співробітників перейшли за 80%.

Решта регіонів наближаються до показника вакцинації 80%.

читайте такожШколи в Україні закриють, а вчителі принесуть довідки від COVID-19: МОЗ оголосило умови щодо навчання

Нагадаємо, міністр освіти Сергій Шкарлет говорив, що школи, де не зробили щеплення від COVID-19 80% вчителів, відправлять або на дистанційне навчання, або на змішаний формат. Однак, за його словами, в школах з вакцинованими викладачами продовжиться навчання при будь-якій ситуації із захворюваністю на коронавірус.

Головний санітарний лікар України Кузін попереджав, що школи з невакцинованими педагогами працювати не зможуть. Причому не принципово, в якій з епідеміологічних зон знаходиться заклад. При цьому поки немає законодавчих підстав для недопуску вчителів до роботи.