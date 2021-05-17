Шмигаль назвав важливу причину відставки Степанова

Прем'єр назвав причину, чому хочуть звільнити Максима Степанова.
Прем'єрміністр України Денис Шмигаль прокоментував можливу відставку глави міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.
Як заявив Шмигаль на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, основною причиною можливого звільнення з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.
"Основна причина, звичайно - це незадовільні темпи вакцинації і постачання вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації", — відзначив глава уряду.
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За його словами, щотижня на рівні президента проходили наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни поставки вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення будуть.
"Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу в розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера", - заявив глава уряду.
Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров'я.
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Відставка Степанова - про що раніше писав Главред:
- Верховна Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, повідомив 27 квітня народний депутат Олексій Гончаренко.
- 19 травня 2020 року нардепи Верховної Ради ІХ скликання з фракції Голос оголосили збір голосів за відставку Максима Степанова з поста глави Міністерства охорони здоров'я.
- 26 листопада 2020 року знову пішли чутки про відставку голови МОЗ Максима Степанова. Головна претензія до нього - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу.