Шмигаль назвав важливу причину відставки Степанова

Шмигаль висловився про відставку Степанова / УНІАН

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль прокоментував можливу відставку глави міністерства охорони здоров'я Максима Степанова.

Як заявив Шмигаль на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, основною причиною можливого звільнення з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

"Основна причина, звичайно - це незадовільні темпи вакцинації і постачання вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок, темпів вакцинації", — відзначив глава уряду.

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За його словами, щотижня на рівні президента проходили наради з цього питання, на яких глава МОЗ давав обіцянки про терміни поставки вакцин проти коронавірусу, запевняв, що препарати будуть і щеплення будуть.

"Але темпи ми всі бачимо, що свідчить, відповідно, про незадовільну роботу в розпал пандемії Міністерства охорони здоров'я і міністра як менеджера", - заявив глава уряду.

Крім того, за його словами, неможливо ігнорувати позицію парламентаріїв, які зібрали 150 голосів за розгляд парламентом питання про відставку міністра охорони здоров'я.

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