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Шмигаль поділився планом підвищення пенсій в Україні до кінця року

6 квітня 2021, 16:30

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що саме в 2021 році має відбутися в країні повноцінний запуск накопичувальної пенсійної системи.

Пенсія
Шмигаль поділився планом підвищення пенсій в Україні до кінця року / УНІАН

У нинішньому році в Україні після весняної індексації очікується ще кілька етапів підвищення пенсій. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень (на 20% більше, ніж за березень 2020).

Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень. Всього ж індексація торкнулася восьми мільйонів українських пенсіонерів.

Крім того, каже Шмигаль, з 1 липня нинішнього року будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде також підвищена мінімальна пенсія.

Як нагадав прем'єр-міністр, саме в 2021 році в Україні має відбутися запуск накопичувальної пенсійної системи.

читайте такожУ Кабміні розповіли, чи є альтернатива накопичувальній пенсії

Пенсії в Україні - що повідомлялося раніше:

  • У березні 2021 року для українських пенсіонерів провели індексацію пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зізнався, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
  • Як говорила міністр соцполітики Марина Лазебна, з 4 березня з 11,1 мільйона українців доплати отримають вісім мільйонів пенсіонерів, а середній розмір підвищення становитиме близько трьохсот гривень.
  • Пізніше чиновниця стверджувала, що пенсії в розмірі як мінімум 7 тисяч гривень можливі для майбутніх поколінь українців лише при переході на накопичувальну систему.
пенсії Пенсійний фонд Денис Шмигаль
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