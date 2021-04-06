Шмигаль поділився планом підвищення пенсій в Україні до кінця року / УНІАН

У нинішньому році в Україні після весняної індексації очікується ще кілька етапів підвищення пенсій. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

За його словами, індексація пенсій за березень повністю завершена - виплатили 43 млрд гривень (на 20% більше, ніж за березень 2020).

Середній розмір підвищення склав трохи більше 300 гривень. Всього ж індексація торкнулася восьми мільйонів українських пенсіонерів.

Крім того, каже Шмигаль, з 1 липня нинішнього року будуть збільшені надбавки за понаднормовий стаж, надбавки учасникам та інвалідам війни, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсії за особливі заслуги. Буде також підвищена мінімальна пенсія.

Як нагадав прем'єр-міністр, саме в 2021 році в Україні має відбутися запуск накопичувальної пенсійної системи.

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