Шмигаль пояснив, хто і коли в Україні може вколотися від COVID-19 за допомогою Дію

Денис Шмигаль / УНІАН

У вихідні дні українці зможуть у порядку живої черги отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19. Але це стосується лише тих, яким вдалося записатися на щеплення через портал дія. Про це розповів на засіданні уряду 12 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, каже чиновник, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення і пройти в кабінети щеплень.

Також Шмигаль додав, що Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів США, які, зокрема, підуть і на кампанію з вакцинації. Всього ж в нинішньому році влада офіційного Києва отримає понад 40 мільйонів доз вакцини.

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