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Шмигаль пояснив, хто і коли в Україні може вколотися від COVID-19 за допомогою Дію

12 травня 2021, 15:44

За словами прем'єра, Світовий банк вже провів виділення Україні 90 мільйонів доларів США, які, зокрема, підуть і на проведення кампанії з вакцинації.

Шмигаль
Денис Шмигаль / УНІАН

У вихідні дні українці зможуть у порядку живої черги отримати вакцину проти коронавірусу COVID-19. Але це стосується лише тих, яким вдалося записатися на щеплення через портал дія. Про це розповів на засіданні уряду 12 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, каже чиновник, найближчим часом ці люди зможуть отримати запрошення і пройти в кабінети щеплень.

Також Шмигаль додав, що Світовий банк виділив Україні 90 мільйонів доларів США, які, зокрема, підуть і на кампанію з вакцинації. Всього ж в нинішньому році влада офіційного Києва отримає понад 40 мільйонів доз вакцини.

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Вакцинація в Україні: Новини

  • В Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
  • МОЗ назвав умова вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих. Метою МОЗ є вакцинація від коронавірусу 50% дорослих українців вже до кінця 2021 року, стверджує Віктор Ляшко.
  • Україна до кінця квітня повинна отримати чергову партію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. До 30 квітня в Україну повинні прибути ще 500 тисяч доз цього препарату
  • 25 квітня головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Індія призупинила поставки препарату CoviShield, в тому числі і в Україну. У той же час головний санлікар зазначив, що українці, яких прищепили цією вакциною, другу дозу отримають.
  • 23 квітня в Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу південнокорейського виробництва AstraZeneca-SKBo.
коронавірус новини України Денис Шмигаль COVID-19
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