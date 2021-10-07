Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати до 800-900 доларів

Шмигаль розповів, коли українським лікарям піднімуть зарплати / ua.depositphotos.com

В Україні мінімальну заробітну плату медиків наступного року підвищать до 20 тисяч гривень, а оплата праці медичного персоналу в середньому збільшиться до 13,5 тисячі гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю порталу "Лівий берег".

Керівник Кабміну зазначив, що це передбачено в проекті Державного бюджету на 2022-й. "Медичний бюджет безпрецедентний цього року. Мінімальна зарплата медиків буде 20 тисяч. Медичного персоналу - в середньому 13,5 тисячі", −розповів чиновник.

Шмигаль звернув увагу, що бюджет зріс порівняно з 2018 роком удвічі.

"У проект бюджету - 2022 передбачено збільшення видатків на охорону здоров'я майже на 36 мільярдів гривень", − пояснив він.

Також Шмигаль стверджує, що в медицині спостерігався "прорив цього року". Прем'єр заявив, що зараз середня оплата праці громадян, які працюють на підприємствах і різних установах України, перевищує 500 доларів, що є "абсолютним рекордом для нашої держави".

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"Для тих же лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну - на рівні 700 доларів", - сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зарплати лікарів в Україні у 2021 році зростуть як мінімум до 25 тисяч гривень. Також підвищать зарплати медсестер і молодшого медичного персоналу.

Фонд соціального страхування призначив довічні ВИПЛАТИ для шести медиків, які перехворіли коронавірусом. Виплати здійснюватимуть щомісяця.

В Україні не підвищили зарплати сімейним лікарям, незважаючи на заяви тодішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Як повідомили в Міністерстві фінансів, таке збільшення так і не було погоджено.